Trump dijo que la investigación del FBI sobre Kavanaugh nunca será suficiente para los demócratas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró hoy que la investigación del FBI sobre las acusaciones de abusos sexuales contra su nominado para la Corte Suprema de Justicia, Brett Kavanaugh, "nunca será suficiente" para la oposición demócrata.

"Empiezo a escuchar que los demócratas, que solo piensan en obstruir y retrasar, están empezando a cuestionar que el 'tiempo' y el 'foco' de la revisión del FBI sobre el juez Kavanaugh y los testigos no es suficiente. ¡Hola! Para ellos, nunca será suficiente", publicó el mandatario en su Twitter.

