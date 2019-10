Esteche pidió "la apertura de carceles para liberar a los presos políticos"

El dirigente político y social Fernando Esteche, ex líder de Quebracho, pidió hoy "la apertura de cárceles para liberar los presos políticos" y "el cierre total de fronteras para que no se escapen los ruines".



A través de un mensaje en Twitter, expresó: "Mañana feriado bancario, cambiario, cierre total de fronteras para que no se escapen los ruines, apertura de cárceles para liberar los presxs politicxs y encarcelamiento masivo de los ladrones.Nada de venganza. justicia!!!"



Esteche, liberado el 3 de octubre tras 22 meses de prisión preventiva, había sido encarcelado diciembre de 2017 por los delitos de traición a la Patria y encubrimiento agravado por el Memorandum con Irán.



Tras casi dos años sin avance en la causa judicial, el Tribunal Oral 8 aceptó hace tres semanas el pedido de excarcelación con una fianza de 400.000 pesos.