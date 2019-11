Bullrich sobre su imputación: "Se juzga a un gobierno por no aplicar el modelo zaffaroniano"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, consideró hoy que el pedido del fiscal Franco Picardi para que se investigue si desde esa cartera se pergeñó un plan para desalojar a comunidades mapuches en terrenos de la Patagonia "es el juzgamiento de la política de un gobierno que decidió no seguir con el modelo zaffaroniano".



"Me llama la atención que esta medida judicial se produzca cinco días después de las elecciones. Creo que acá estamos hablando del juzgamiento de una política asumida por un gobierno constitucional y democrático, que decidió no seguir con el modelo zaffaroniano garantista que permitía asesinar más gente en Argentina", señaló Bullrich en declaraciones a radio Milenium.



El fiscal Picardi imputó a Bullrich; su ex jefe de Gabinete, Pablo Noceti; el ex secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales, Gonzalo Cané; y al secretario de Seguridad Interior, Gerardo Milman y requirió a la jueza federal María Eugenia Capuccheti que realice una serie de medidas de prueba.



Tras conocerse la imputación, la funcionaria publicó ayer un mensaje en su cuenta de la red social Twitter: "Acá estoy y acá me voy a quedar. Como ministra, como ciudadana de bien, defendiendo siempre la Verdad. Mintieron cuando dijeron que había habido desaparición forzada con (Santiago) Maldonado. Crearon un plan para sembrar odio y miedo en la gente".



En ese sentido, Bullrich recordó que la denuncia en su contra se basa en una presentación de la APDH de Córdoba, que a su entender tuvo un papel cuestionable en el caso Maldonado.



"La APDH de Córdoba está investigada por falso testimonio en el caso Maldonado por haber inventado testigos. Esta asociación armó a partir de recortes periodísticos dirigidos a querer avalar la tesis de la desaparición forzada en ese hecho", indicó.



La jefa de la cartera de Seguridad afirmó que desde "el primer día" de su gestión, el gobierno tomó la decisión de construir "un país en orden", y aseguró que el grupo RAM (Resistencia Ansestral Mapuche) había cometido 96 atentados en las provincias de Chubut, Río Negro y Neuquén.



"El RAM es una organización de violencia extrema, nunca la definimos como terrorista como sí lo hizo el fiscal Franco Picardi. Es un grupo que generó situaciones de atentados contra empresas, camiones, camioneros y muchas dependencias estatales inclusive, ha matado a un policía en Neuquén", remarcó.



Bullrich sostuvo que la imputación de Picardi se basa en los argumentos expuestos por la Cámara de Roca en el caso de Rafael Nahuel, que ya fue anulado por Casación Penal.



"La Cámara de Casación dice que hubo un enfrentamiento, que objetivamente la Prefectura se defendió. El fiscal Picardi sigue hablando como si este fallo no existiese, quizás tenía todo preparado de antemano. Vamos a esperar cuáles de todas las medidas se piden. Además, si son aceptadas por el juzgado, se partiría de la falsa idea de considerar que hubo un plan criminal", puntualizó.