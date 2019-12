Misterio y desesperación: denuncia que embarazada de 8 meses desapareció del Policlínico

Un misterioso caso ocurrió ayer en nuestra ciudad y genera una enorme desesperación. Un hombre denunció que su mujer, embaraza de 8 meses, desapareció del Hospital San Martín y cree que fue secuestrada.

Se trata de Marcelo, quien contó que su esposa Sandra Sepúlveda, oriunda de Berisso, se fue a hacer un control y entró al baño, pero nunca más la volvió a ver. Ahora la buscan de forma desesperada. En la denuncia que hizo en la Comisaría Novena, la describen de piel clara, contextura media, cabello castaño oscuro largo y de 1,60 metros de altura. Además, al momento de la desaparición vestía una campera negra, una calza del mismo color, zapatillas blancas rosas con flores y llevaba un bolso marrón.

Según relató, la pareja llegó al Policlínico a las 7:45 porque tenían turno a las 8 de la mañana en un consultorio de obstetricia. Ella le dijo que iba al baño antes de registrarse para que la atiendan y al notar la demora, salió a buscarla, pero no la encontró. Como no la vio salir, empezó a preocuparse y minutos después la llamó pidiendo auxilio: "Papi por favor ayudame que me están metiendo...". Sólo alcanzó a decir esa frase ya que luego se cortó la comunicación.

"En el baño había un túnel, que conecta con el otro pabellón. Creí hasta ayer a la tarde que estaba sana en el hospital, quiero que se investigue porque para mi la secuestraron para quedarse con el bebé", dijo el hombre conmovido al canal de noticias Crónica TV. Luego relató que recorrió todo el hospital, siempre acompañado por la policía, y no encontramos nada. Respecto a la llamada que recibió sostuvo que "se cortó y no logró decirme a dónde estaba. Se escuchaba de fondo que le hablaban. Es todo muy raro porque me llamó del celular y después apareció como apagado".

"Ella tenía su temor normal de una mujer que iba a dar a luz, pero conociéndola, hace 4 años que estoy con ella, no hubiese tomado una decisión así", resaltó el hombre, quien dijo que le pondrían Felipe al niño por nacer. Y agregó: "La conclusión que saqué sobre el llamado es que ella vio venir una maniobra rara y atinó a sacar el teléfono. Creo que el secuestrador intenta que la persona no se comunique con alguien. Si pudo llamarme es porque vio venir el movimiento de los que la secuestraron".

"Escuché una teoría de lo que pudo haber pasado: la sacan por el túnel, la llevan ala morgue y la sacan como óbito", manifestó Marcelo.

La Policía la busca intensamente por toda la Ciudad en medio de un fuerte operativo de rastrillaje. En tanto dejaron teléfonos de contacto para quienes la hayan visto y puedan aportar algún dato: +5492214231953/54 o directamente al 911.