VIDEO.- Uno de cada cinco ingresantes en Medicina es de Brasil

Son más de 800 sobre un total de cerca de 3900 inscriptos

La facultad de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata registró este año un récord de 3.992 inscriptos, de los cuales 840 son de Brasil, es decir un 60 por ciento, o uno de cada cinco estudiantes.

Los atractivos para los jóvenes del país vecinos son varios, pero encabeza el ranking la gratuidad de la educación -y el alto coste que ellos deberían afrontar en su país-, la calidad de la enseñanza y el valor del peso.

En diálogo con el noticiero de Imagen Platense una brasileña indicó: "Mis amigos vinieron el año pasado y me dijeron que funciona todo muy bien. Es muy caro allá. El tema económico fue muy importante para decidir". Y agregó, en cuanto a la adaptación: "Me gusta la ciudad, fui muy bien recibida. En cuanto al idioma entiendo pero no hablo muy bien".

Por otro lado, un joven coterráneo aseguró: "Yo vine no porque era gratis, sino por la calidad... es referencia mundial. Veo muchos compatriotas. Me gusta conocer nuevas personas, el idioma".

Desde el Centro de Estudiantes, en tanto, consideraron que la prevalencia de extranjeros en la unidad académica es "un fenómeno que se viene dando" hace varios años.