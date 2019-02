Bullrich dijo que "no hay nada" con respecto a su candidatura a Vice

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, sostuvo que si bien está "al tanto" de que su nombre circula como compañera de fórmula del presidente Mauricio Macri con vistas a los comicios de octubre, "no hay nada" en concreto hasta el momento, y que prefiere "no hacer especulaciones" al respecto.

Bullrich defendió por radio Cultura el proyecto del nuevo régimen penal juvenil impulsado por el Gobierno.

En el plano electoral, la funcionaria sostuvo "no hay nada no, absolutamente nada de eso", respecto de una eventual candidatura a vicepresidenta, y que "si, por supuesto", conocía la versión.

"Prefiero no hablar del tema porque siempre pienso que especular sobre algo que no está te distrae de lo que tenés que hacer, yo creo que mi trabajo es muy grande y prefiero seguir trabajando en esto y no pensar en otra cosa", dijo.

"Además está la vicepresidenta (por Gabriela Michetti), que está haciendo muy bien su trabajo, así que prefiero quedarme ahí", añadió.

Asimismo, evaluó que "todo el equipo de seguridad ha hecho una tarea importante" en la provincia de Buenos Aires (a cargo de Cristian Ritondo); y en en el distrito porteño (con Diego Santilli), por lo que interpretó que "eso está siendo reconocido", cuando le preguntaron sobre la eventual postulación de Ritondo como primer candidato a diputado provincial.

Para Bullrich, "la gente reconoce que hay un cambio de paradigma, salimos del paradigma (Eugenio, ex ministro de la Corte Suprema) Zaffaroni, donde la víctima ahora tiene un lugar; salimos de la incertidumbre de las fuerzas de seguridad y creo que eso está siendo reconocido en aquellos ministros que estamos a cargo", analizó.