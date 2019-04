Macri: “Argentina tiene la más amplia libertad de prensa de su historia”

| Publicado en Edición Impresa

El presidente Mauricio Macri afirmó ayer que “la Argentina tiene la más amplia libertad de prensa de su historia”, luego de que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) destacara en su reunión de medio año que el país atraviesa “un escenario más favorable para la profesión” que el de muchos otros países de la región.

En este sentido, Macri valoró que el organismo distinguiera a la Argentina “por tercer año consecutivo por la completa libertad de prensa que rige en el país”.

“Hoy en la Argentina, la libertad es absoluta. Es tan grande que se volvió transparente. Pero conviene recordar que lo que vivimos es el resultado de haber abandonado para siempre los mecanismos encubiertos que usaron gobiernos anteriores para someter a la libertad”, dijo Macri a través de su cuenta de Twitter.

En una serie de publicaciones en esa red social, Macri defendió la gestión del gobierno nacional en la materia, valiéndose de las declaraciones de Daniel Dessein, presidente del diario La Gaceta y representante argentino ante la SIP, según quien en el país hay “niveles crecientes de transparencia, comparecencias constantes de funcionarios ante la prensa y la eliminación de las prácticas de hostigamiento que sufrieron periodistas y medios en etapas anteriores”.

CAMBIO PROFUNDO

“Dijimos que nuestro propósito era representar un cambio profundo que ya existía en el corazón de los argentinos. Ese cambio se manifiesta en casi todas las esferas de la vida y el respeto por la libertad de expresión y de prensa son tal vez los más importantes para la democracia”, aseguró Macri.

“Nunca antes -afirmó el Presidente- se gastó menos plata en pauta publicitaria que en este gobierno. Dicho de manera directa esto significa que no se usa la publicidad oficial como un mecanismo para domesticar medios o someter periodistas como sí se hacía antes”.

También destacó que desde el Gobierno “no intervenimos ni influimos en las decisiones editoriales, no presionamos ni cuestionamos la tarea de los medios ni de los profesionales de prensa, no descalificamos, no aceptamos que se ‘juzguen’ periodistas en la Plaza de Mayo como sucedió hace apenas 9 años atrás”.

IMAGEN PÚBLICA

Y agregó: “No aceptamos que se escupa la imagen de personas públicas, no insultamos, no entramos como matones a los diarios ni los rompemos, no derribamos antenas, no creamos programas de propaganda para atacar a quienes piensan distinto ni usamos el fútbol para elogiarnos o perseguir”.

“No cambiamos los horarios de los partidos de fútbol para perjudicar el rating de programas de televisión, no compramos medios con intermediarios que evaden impuestos, no bloqueamos los camiones de los diarios. No hacemos nada en contra de la libertad de expresión”, concluyó el Presidente.