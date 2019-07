Agobiados, deudores de créditos UVA de La Plata piden que los precandidatos se expresen sobre su situación

Acorralados por las elevadas cuotas mensuales, iniciaron una campaña a tono con el contexto de las elecciones. Reclaman además la eliminación de esta modalidad crediticia -basada en el ajuste a la tasa de inflación- por "perversa y usurera"

Los créditos hipotecarios bajo la modalidad UVA, cuyas variaciones mensuales se mueven al galopante ritmo de la inflación, siguen estando en la mira de decenas de familias de nuestra región que lograron acceder a ellos para alcanzar el sueño de la casa propia y que ahora se encuentran acorraladas. En jaque por las elevadas cuotas que afrontan mes a mes, ahora desde el colectivo provincial en el cual se nuclean para manifestar sus inquietudes y planteos, dieron inicio a una campaña a tono con el contexto de las elecciones, en la cual proponen como principal estandarte la eliminación de este sistema crediticio, y seguidamente procuran que cada precandidato sin importar el partido que sea se expida con respecto a medidas destinadas a solucionar la difícil realidad que atraviesan.

A más de tres años del lanzamiento de la puesta en marcha de esta medida económica y tras una serie de protestas y múltiples reclamos llevados a cabo ante entidades bancarias, autoridades y distintos actores de la vida política y económica a nivel provincial y nacional, desde el colectivo denominado Hipotecados UVA Autoconvocados Provincia de Buenos Aires plantean en el contexto electoral que "exigimos la eliminación del UVA". Según calificaron "es un sistema perverso y usurero encubierto en una política pública de acceso a la vivienda".

Perla Figueroa, una platense que forma parte de esta organización de tomadores de crédito, sostuvo que "estamos pidiendo la eliminación del UVA, por lo cual estamos dando inicio a una campaña que vamos a estar presentando a los precandidatos". Perla sostuvo que, con excepción de algunos matices, "la panorama para los deudores de UVA, hoy, sigue siendo extremadamente delicado" al señalar que "estamos en una situación de vulnerabilidad y sobre-endeudamiento". Esto requiere, dijo, "de un replanteo del sistema".

Paralelamente remarcó la necesidad de que los precandidatos de los distintos partidos se expresen con respecto a las medidas que prevén aplicar, en caso de resultar electos, con relación a la difícil situación económica que afrontan los tomadores de crédito. Para dimensionar la magnitud del problema, explicó que "en la provincia hay más de 40 mil familias afectadas a los UVA y otras 150 mil a nivel nacional". Y agregó, recordando el lanzamiento de los UVA, que se anunció que "en un escenario negativo sería con una tasa inflacionaria de 20 % pero la realidad indica que estamos con una tasa anual cercana al 50 %".

Por consiguiente, remarcó, las familias están atravesando por una "situación compleja que los arrastra no sólo a ellas sino también a todo el entorno familiar", ya que ante las elevadas cuotas mensuales en muchos casos no les queda más alternativa que pedirle ayuda económica a sus seres queridos, ya sea para cancelar dichas obligaciones o para poder llegar a fin de mes. Al respecto, explico que "sin embargo para los bancos no aparecemos como morosos pero ocurre que tenemos morosidad en otros gastos como tarjetas, servicios, impuestos, pero para ellos estamos bárbaro".

Al ser consultada acerca de la reciente medida que anunció el Gobierno sobre un tope a las cuotas de los créditos hipotecarios UVA, Figueroa aseguró que hasta el momento no hubo comunicación oficial por parte de las entidades bancarias. Por otro lado, remarcó el alivio que significó para las familias que accedieron al beneficio a través del Banco Provincia que el banco se hiciera cargo de la diferencia sobre las cuotas que superan el 30 por ciento de los ingresos, aunque también señaló que "el trámite es engorroso y la medida tal como fue anunciada será sólo un alivio hasta fin de año, con lo cual deben adoptarse decisiones pensando en el mediano y largo plazo".

En representación del colectivo de deudores esbozó que en líneas generales no existe un plan de emergencia a nivel provincial, en tanto que en la órbita nacional hay un proyecto unificado presentado por bloques opositores al Gobierno pero que se mantiene paralizado y sin posibilidad de tratamiento.