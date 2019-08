Con Eva Longoria a la cabeza, firman "carta de solidaridad" con latinos residentes en EE.UU.

Las actrices America Ferrera y Eva Longoria encabezan un grupo de más de 150 escritores, artistas y activistas que publicaron una carta abierta "de solidaridad" con los latinos en Estados Unidos luego del tiroteo de El Paso, Texas, y de una redada de inmigración en Mississippi.

Los firmantes del texto, publicado el viernes por The New York Times y varios diarios en español, expresan su respaldo a los hispanos en Estados Unidos que puedan sentirse "aterrorizados, desconsolados y derrotados" por ataques como las balaceras en El Paso (que tenía como objetivo a mexicanos) y otro tiroteo en Gilroy, California. En los dos incidentes murieron cerca de dos decenas de latinos.

“This message isn’t about policy or political parties,” Longoria said. “It’s about love and decency, and it’s about bringing humanity back into the conversation” - Eva Longoriahttps://t.co/dqv2tPQRYm#QueridaFamilia pic.twitter.com/NrkTnY7nbl