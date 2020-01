El Papa Francisco condicionaría el apoyo a la Argentina en la negociación de la deuda a que no se apruebe la despenalización del aborto

El Papa Francisco y Alberto Fernández se reunirán mañana en el Vaticano y el ex obispo porteño le pediría en esa reunión que durante su papado no se apruebe la ley para despenalizar el aborto en nuestro país. Como moneda de cambio, el Vaticano podría colaborar con Argentina en la ardua tarea de renegociar la deuda externa y en la lucha contra la pobreza.

Así lo aseguraron a EL DÍA fuentes cercanas a la Iglesia, desde donde confirmaron que, pese a los trascendidos públicos respecto a que el siempre delicado tema de la despenalización del aborto no entraría en esa conversación, Jorge Bergoglio le plantearía al mandatario argentino que a sus 83 años y mientras él esté al frente de la Iglesia Católica no quiere que la ley se apruebe y promulgue en nuestro país.

Pese a la fuerza del movimiento de los “pañuelos verdes” y del intento fallido que se dio en 2018 ante el proyecto que habilitó el ex presidente Mauricio Macri - de gélida relación con el Papa argentino – y que terminó aprobado en Diputados, rechazado en el Senado y generando una nueva grieta entre los argentinos entre verdes (pro aborto) y celestes (en contra del aborto), sin dudas el presidente Alberto Fernández estará ante una gran disyuntiva, de darse la conversación en esos términos, ante lo que podría plantearle el Papa.

Mañana a las 11 hora de Italia (las 7 en nuestro país) el Papa recibirá a Alberto F. en el Palacio Apostólico en una reunión a solas que duraría entre 30 minutos y una hora.

Un dato no menor es que la titular del FMI, la búlgara Kristalina Georgieva, participará la semana próxima de un seminario sobre economía solidaria organizado en el Vaticano por la Pontificia Academia de Ciencias Sociales. Allí se encontrará con el ministro de Economía argentino, Martín Guzmán, participando del panel sobre “Nuevas formas de fraternidad solidaria e inclusión, integración a innovación”. Ambos acordaron un encuentro cara a cara en ese ámbito.



La gira del Presidente, que lo depositó en el estado del Vaticano a la espera de la reunión que mañana mantendrá con Francisco, seguirá por Europa, en busca del apoyo de la Unión Europea para apuntalar su plan para negociar la deuda externa, y en especial la que el país mantiene con el Fondo Monetario Internacional, teniendo en cuenta que el propio mandatario fue el que adelantó que las arcas públicas no pueden responder a los compromisos asumidos con los acreedores por su antecesor, Mauricio Macri. En pocas palabras: no hay plata para pagar la deuda y hay que renegociar, en lo posible de forma amistosa.

Por eso Fernández buscará en esta gira un guiño de España, Italia, Francia y Alemania para la oferta que se le haría a los acreedores recién en la segunda semana de marzo. Hoy Argentina le debe al FMI 44.000 millones de dólares y esos países tienen peso en el bureau del Fondo, aunque el que mayor incidencia tiene sigue siendo Estados Unidos.