Denuncian contagios y piden medidas urgentes en el Hipódromo tras la reapertura de la actividad

Trabajadores del Hipódromo de La Plata reclamaron urgentes testeos y medidas de seguridad sanitaria ante casos de Covid luego de la reciente reapertura de las actividades en el circo hípico hace unos 10 días.

A través de la cuenta de Facebook "Autoconvocados del Turf", se asegura que "en estos días se confirmaron otros casos de COVID-19 entre trabajadores, jockeys y cuidadores en el Hipódromo de La Plata" y que hubo un positivo en el sector de carreras, confirmado desde el jueves y otro fue hisopado, también con síntomas, lo que compromete ese sector de trabajo".

ELDIA.COM habló con María José, una de las trabajadoras que está en aislamiento y con síntomas. "Nosotros no estamos en contra de la actividad ni queremos que se cierre el Hipódromo lo que queremos son medidas sanitarias y nos dicen que no hay recursos", señaló.

Según las denuncias el último sábado debió hacerse el testeo una empleada afectada con síntomas en la sección Talabartería que, junto a Montura, es un sector que ha sido aislado, "siendo un lugar vital para el desarrollo de las carreras".

A estos casos se sumarían otro en Administración, algunos jockeys y un cuidador muy apreciado que debió ser hospitalizado.

En su posteo, los Autoconvocados del Turf señalaron que "con preocupación vemos que, llamar a los teléfonos oficiales, no garantiza que la atención necesaria. Por lo que cada trabajador, jockey o integrante de la comunidad del Hipódromo debe ver la forma de asistir a un hospital o a una salita para que le hagan el testeo, pese a estar con fiebre, fatiga, dolor de garganta, decaimiento".

Y agregaron que "con el planteo que se fue imponiendo sobre que se corra a toda costa, sin garantizar las medidas necesarias que planteamos desde Autoconvocados del Turf y otros sectores, se están autorizando cosas que no están buenas para sus trabajadores y personas que vivimos de las carreras. Hay hermetismo de parte de la Administración. No se tomaron las medidas de saneamiento preventivo por 72 horas, cuando hubo trabajadores hisopados en el sector de carreras, hacia los que habían tenido contacto".

En ese sentido reclamaron un aislamiento de 14 días de quienes tuvieron contacto estrecho con el caso positivo.

"Por eso el hermetismo no es bueno. Quienes trabajamos en el turf estamos alarmados y expectantes de las medidas necesarias, entre ellas que se hagan los testeos para quienes debemos ir a trabajar mientras se desarrollan las carreras. Para correr, sin correr riesgos como venimos diciendo", denunciaron.

Más allá del reclamo sanitario expresaron que "la situación salarial es tan insuficiente que muchos deben recurrir a las horas extras para completar sus salarios. Y la Administración deja de reconocer ese ingreso mínimo e imprescindible, si se da licencia de 14 días por COVID-19. Eso debe ser reconocido por las autoridades, para asegurar proteger primero la salud".

Los Autoconvocados pidieron a las autoridades del Hipódromo y Lotería que se tomen medidas como testeos, aislamiento preventivo, apoyo y acompañamiento a quienes presenten síntomas y "asegurar todo reconocimiento salarial y social, horas extras, pago en efectivo y un monto mayor de montas perdidas, etc. Y que no haya público en las carreras, en particular en sectores donde transitan trabajadores y sectores que deben correr".

Concretamente pidieron que se provea agua donde no hay e instalar una pileta para lavado e higiene en Talabartería. Y dar los insumos y elementos de protección e higiene, alcohol en gel, sanitizante para escritorios, barbijos, mascarillas, camisolines, guantes, gorros y cubre calzado a toda actividad que lo requiere, herramientas y ropa de trabajo de seguridad, además de montar mamparas transparentes para separar y proteger en lugares de atención y circulación.

"No faltan recursos ya que el Turf cuenta con un Fondo Provincial que implica solo el 0,2% del presupuesto anual bonaerense. Solo en setiembre la recaudación provincial sumó $43.599 millones, sin contar ingresos por coparticipación. Eso implica casi 15 años del Fondo para el turf bonaerense. Además, se están haciendo buenas recaudaciones que suman entre 130 a 170 millones de pesos al mes. Con esto es posible invertir también en arreglar la infraestructura en lugares como los portones de ingreso a las zonas de vareo, muy deterioradas (ver video). Deben acondicionarse sus paredes, vidrios, pintura, para hacerlas un lugar de trabajo en condiciones. Junto a formar una Comisión Independiente de Bioseguridad y Condiciones de Trabajo, electa democráticamente en todo el Hipódromo, más allá de pertenecer o no a algún gremio o asociación, los que podrán postular representantes, así como cada sector de trabajo. Y aprobar las iniciativas propuestas por trabajadores y disponer de los recursos", reclamaron.