Hartazgo en la zona de Plaza Malvinas por "grandes tumultos de gente y las explosiones con las motos"

Las quejas de los vecinos de Plaza Malvinas por los tumultos de gente y el descontrol de las motos recrudecieron en las últimas horas luego de lo que denunciaron como "una seguidilla de tres días en los que la plaza se convirtió en tierra de nadie".

Frentistas de la esquina de 20 y 53 señalaron ser los más complicados debido a que sería ese el sector de la plaza en el que se registran las mayores aglomeraciones, no obstanfe afirman que grupos de jóvenes copan todo el sector en grandes grupos, sin uso de barbijo, y se dedican a tomar cerveza durante varias horas.

Pero lo que más molestó en los últimos días a quienes viven en inmediaciones de ese emblemático espacio verde es la "notable presencia de motos como nunca antes se había visto". Según describieron, "pasan a toda velocidad y hacen ruidos, explosiones que parecen bombazos, no se puede dormir y el ruido es tremendo", describieron.

Lo peor ocurre en 20 y 53, se sientan en los juegos que hay ahí, ensucian todo. De pronto llegó un patrullero y huyeron en motos por las veredas, haciendo willie y esas explosiones, pero a los 10 minutos todo se disipa y regresan y se quedan ahí por varias horas acá. Algunos llegan en sus autos y ponen la música a todo lo que da, no se puede creer", agregaron.

"Nos cansamos de llamar a Control Urbano que está acá en la esquina y no te atienden. Y cuando te atienden, no vienen. Esto pasa de hace años pero el descontrol de este fin de semana no se había visto nunca. No sabemos cómo va a terminar esto", manifestaron vecinos ofuscados por ese panorama.