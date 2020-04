Tras casos de coronavirus, crece la preocupación en el Hospital Gutiérrez y presentan una batería de reclamos

Luego de que se detectaran tres casos de coronavirus Covid-19, los trabajadores del Hospital Gutiérrez de La Plata manifestaron hoy su preocupación por las condiciones laborales y presentaron una batería de reclamos.

La gota que rebasó el vaso, que provocó el hartazgo del personal, es el caso de una bioquímica que ayer fue diagnosticada con Covid-19.

Anteriormente, el sábado, dio positivo un test practicado a un residente de ese centro de salud.

Como se recordará, el primer contagio en el nosocomio de Barrio Hipódromo se detectó la semana pasada y se corresponde con licenciada en obstetricia.

El caso cobró relevancia debido a que la mujer realizó un descargo en las redes sociales mediante un video que se hizo viral y en el cual arremetió contra las autoridades del sistema sanitario argentino.

Desde antes de que se conociera el tercer caso, en el personal del hospital venía exigiendo la realización de hisopados.

Ayer La Plata anotó su vigésimo segundo caso positivo de Covid-19, tres de los cuales corresponden al Hospital Gutiérrez.

Batería de reclamos

Hoy, a través de una carta, el personal planteó "que actualmente la sala de cuidados especiales no cuenta con la ventilación adecuada, aislamiento respiratorio y de gota, circulación doble, y salida de emergencia. En una cama en departamento 3 se debe agregar: 2 salidas de oxígeno, 1 salida de aire comprimido, 2 salidas de aspiración y 12 enchufes".

"Tanto el departamento como la UCI no cuenta con visualización adecuada ("pecera") de los pacientes, monitores y bombas para lograr un seguimiento de monitoreoo continuo que estos pacientes requieren. Las enfermeras no cuentan con una zona limpia para cambiarse bebiendo estar todo el turno con el equipo de protección personal colocado, no pudiendo ingerir bebidas ni evacuar necesidades básicas", se informó.

También se apuntó: "Además nos encontramos en un primer piso, pasillo al fondo, al cual se llega mediante ascensores que no funcionan, no se cuenta con los insumos necesarios para realizar el traslado de un paciente de insuficiencia respiratoria hacia la UCI".

También expusieron: "Falta de camillas con tubos de oxígeno portable o respirador de transporte ya que el paciente no puede ser "ambuceado", por la aerolización que produce".