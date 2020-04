Largas colas y hartazgo en la central del Banco Provincia en La Plata y problemas con los turnos web

El retorno de la actividad bancaria que se llevaba a cabo con el sistema de turnos previos no sólo no terminaba de satisfacer a los usuarios sino que daban lugar a verdaderos dolores de cabeza. En el mejor de los casos los clientes debían concurrir a la sucursal con su turno correspondiente y soportar prolongadas demoras, mientras que otros ni siquiera podían conseguir turno a pesar de arduos intentos a través de los servicios que las entidades ofrecen por internet.

Por caso, en la sede central del Banco Provincia en La Plata se registraban esta martes extensas colas que eran motivo de furia y hartazgo ya que las esperas eran "eternas", según señalaron clientes de la entidad.

El panorama en el acceso a la entidad por calle 6 entre 46 y 47 era de una larga fila, que llegaba hasta la esquina de 47 y doblaba hacia avenida 7, extendiéndose por varios metros más.

"Es mentira que se puede acceder a las cajas de seguridad, porque cuando ellos asignan turnos es solo uno por hora y no distingue entre jubilado, AUH o atención comercial", contó Diego Sánchez, cliente del banco.

"O sea que vas a parar a una única fila de 5 kilómetros de largo que te puede demorar todo el día", explicó el vecino.

Una mujer manifestó su preocupación con respecto al funcionamiento del sistema de turnos web que dispuso el Provincia. "El Banco Provincia de calle 12 no los está otorgando. Nadie sabe cuándo se normalizará la atención. Ingreso mis datos pero el sistema me dice que no hay turno disponible para los próximos 45 días. Una locura".

Por su parte, Mariela contó que "hay gente que quiere pedir turno para ventanilla en el banco y es imposible sacar". "Cuando llamás te tienen una hora en el teléfono, te pregunta qué sucursal te corresponde y te pide los datos, pero al final no te da el turno", señaló.

A su vez, se comunicaron con la redacción de EL DIA vecinos que deben renovar sus plazos fijos y no consiguieron turno para atenderse o en todo caso les ofrecieron turnos posteriores a los vencimientos.

El funcionamiento de los bancos

Como sebe, los jubilados y pensionados no necesitan turno y el pago de haberes se realiza bajo el esquema determinado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) en base al número de terminación del DNI.

Para acceder a la sucursal, los clientes deben sacar de manera previa un turno por los canales que el banco ponga a disposición (sitio web y otros) para cualquier día de la semana y el comprobante del turno gestionado previamente sirve como permiso de circulación.

A la posibilidad de realizar operaciones como apertura de cuentas, gestionar un préstamo, presentar documentación, acceder a las cajas de seguridad, hacer gestiones vinculadas a las cuentas, tanto de personas como empresas, ahora se suma la posibilidad de realizar operaciones en dólares, depósito y extracción, pero siempre con un turno asignado.

Sobre este último punto, el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, aseguró que se evaluó la posibilidad de que los billetes en dólares pudieran ser entregados a través de cajeros automáticos pero que, finalmente, se optó por reabrir la operatoria por ventanilla ya que hubiera implicado una operatoria “muy costosa” y, además, una congestión en la atención de los cajeros.

Para las operaciones de retiro y depósito en pesos se mantienen los mecanismos de extracción por cajeros automáticos o terminales de autoservicios u otro sistema puesto a disposición por la entidad.

En el caso grandes volúmenes de efectivo, cualquiera sea la actividad, se deberá acordar con la entidad la forma en que podrá depositar o extraer billetes.

Los cajeros automáticos tienen la obligación de expender hasta $15.000 por día -y en una única operación, si el cliente así lo quisiera-, sin cargos ni comisiones, tanto para clientes como para no cliente de la entidad, hasta el 30 de junio.