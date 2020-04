Con un temario exclusivo sobre coronavirus, el Concejo sesiona por videoconferencia

El Concejo Deliberante local comenzará a sesionar en instante por primera vez por videoconferencia, una alternativa encontrada por el cuerpo para retomar la actividad legislativa local a pesar de la cuarentena obligatoria. Entre los temas más relevantes que abordará el cuerpo se encuentran la creación de comités de emergencia barriales y la habilitación a taxis y remises para poder realizar delivery.

La sesión se llevará a cabo con los concejales dispuestos en sus despachos y manteniendo una videoconferencia a través de la plataforma Zoom, con el objetivo de poder sesionar sin dejar de respetar el distanciamiento social que establece la cuarentena obligatoria para prevenir la expansión acelerada del COVID-19.

Entre los temas que plantea la oposición, se destacan pedidos de informe y ordenanza para el establecimiento de un fondo específico para atender la emergencia sanitaria, así como conocer los gastos presupuestarios realizados hasta ahora por el Ejecutivo en este sentido.

Antes del inicio del encuentro, los ediles del bloque del Frente de Todos debatían en el hall el temario a tratar, apuntando, fundamentalmenta, a las políticas implementadas por el Ejecutivo en torno a las necesidades sanitarias y sociales que derivan de la llegada de la pandemia.

Entre las cuestiones novedosas se encuentra un proyecto enviado por el Departamento Ejecutivo que prevé que los taxis y remises puedan realizar servicios de mensajería mientras dure la cuarentena, en atención al duro impacto económico que esta medida provocó en el sector y teniendo en cuenta la autorización nacional para que los comercios puedan vender por Internet y entregar sus productos a través de esta modalidad.

La creación de comités de emergencia en cada una de las 23 delegaciones municipales también es un proyecto enviado por el Ejecutivo. Consiste en la constitución de grupos integrados por los delegados, ediles del oficialismo y la oposición y también instituciones intermedias de cada barrio, para tener una vigilancia de la evolución del virus en cada uno de los barrios de la Ciudad.

Como viene publicando este diario, el sistema acordado para retomar la actividad legislativa en el ámbito municipal fue la de la videoconferencia, fundamentalmente a partir de que la Corte Suprema fallara en una consulta realizada por el Senado, que cada cuerpo legislativo tiene potestad de resolver sus metodologías de funcionamiento.

No obstante, se supo que en la sesión de hoy el deliberativo local reformará su reglamento, que hasta ahora no contempla una eventualidad como es la llegada de esta pandemia. El Concejo no sesiona desde el cónclave del 11 de marzo, realizado por el día de la mujer. A partir del 19 de ese mes, con el inicio de la cuarentena, su actividad había sido paralizada.