Otra vez denuncias por reiterados cortes de luz en sector de Villa Elvira

En un sector de Villa Elvira volvieron a manifestar preocupación por los reiterados cortes de luz, el último de estos ocurrido durante la presente jornada.

La denuncia es llevada a cabo por usuarios de la cuadra de 607 entre 5 y 5bis. "Se corta por fase, todos los días cortan. Esto es sistemático y no nos dan respiro. Yo tengo 85 años y no sé qué hacer. Hace frío, nos quedamos sin calefacción, sin poder cargar el celular", afirmó Carmen Rudy.

También expresó su disgusto Martha Alicia Pedro, quien afirmó que llamó a Edelap "pero me atiende la máquina y no me da ninguna solución". "Es una cuadra donde vive gente grande, chiquitos, no pueden hacer esto todos los días y de forma tan descarada", dijo.

"Se corta la luz todos los santos días. Esperamos que se tomen medidas urgentes. No tenemos energía ni para cargar el celular. Tuve que ir a lo de una vecina para poder comunicarme con EL DIA", manifestó.