Dura carta de una médica platense a Kicillof por los reclamos al IOMA

En medio de la crisis económica en el contexto de la pandemia por Covid-19, y mientras se tensa el conflicto entre la Agremiación Médica Platense (AMP) y el Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA), médicos de La Plata renovaron el reclamo a la mencionada obra social provincial por la regularización de pagos por prestaciones a afiliados y por actualización de honorarios

Fuentes cercanas a la AMD informaron que hace dos meses la Agremiación le presentó al IOMA un plan de contingencia por el cual todavía no han recibido respuestas. El tema se volvió a plantear ayer en una reunión del sector, donde se detalló que "el plan de contingencia consta de un pago de 70% del promedio de la facturación del periodo comprendido entre marzo 2019 y febrero 2020 y los aumentos aplicados en ese periodo".

El plan contempla además "un módulo de resarcimiento mensual de Covid-19 (interpretado como insalubridad) del 30% en las prestaciones que se realicen durante el periodo de pandemia y un aumento de los honorarios".

La Agremiación, que habló de la "pauperización del honorario médico", explicó que en el sector llevan "24 meses sin aumento de copago y 8 meses sin aumento de los honorarios", a lo que se suma "demora en la aplicación del módulo de contingencia e incumplimiento de Convenio pagando con atraso los honorarios de cada mes".

En el marco de este reclamo, se conoció en las últimas horas la carta que escribió al gobernador Axel Kicillof una médica pediatra del Hospital de Niños de La Plata, Hebe Grisel Azcona (MP 115.968). En la misiva la profesional aludió a la situación al manifestar que "los médicos reclamamos la actualización de los pagos por parte de IOMA".

La pediatra sostuvo que "hoy estamos unidos más que nunca, esta pandemia nos unió en está lucha contra el virus; nos encontramos en una crisis sanitaria por el COVID 19, muchos de nosotros y me incluyo personalmente ,los que me conocen lo saben, trabajamos diariamente dejando nuestras familias, volvemos a nuestros hogares con la incertidumbre de no saber si llevamos el virus a nuestras casas, obviamente usamos los EPP correspondientes, es un estrés permanente de cambiarse, descambiarse,de no infectarnos ni contagiarnos entre nosotros mismos durante las guardias

compartidas".

Atendiendo a la crisis del sector, la médica expresó que " también sabemos que un sólo trabajo no nos alcanzan; trabajo en el sector público porque sigo apostando y reforzando siempre que es lo mejor, donde no dejo de aprender nunca debido a que es un Hospital escuela, dónde además me desempeño como ayudante en dos Cátedras de la UNLP. Gran porcentaje de la población corresponde al sistema estatal por lo cual tiene IOMA ,gran porcentaje de los Honorarios Médicos depende todos los meses de dicho sistema.Para cumplir con nuestros gastos e impuestos diarios,necesitamos que también cumplan con nosotros".

"Somos una entidad pacífica, jamas puede parar la Salud porque hay un Juramento Hipocrático que conocemos bien ,de nosotros dependen muchos ciudadanos, solo pedimos lo justo: actualización de pagos y actualización del valor de los honorarios médicos, si los legisladores actualizaron sus sueldos, nosotros también", manifestó Azcona.