Diputados aprobó la designación de Pichetto como integrante de la AGN

La Cámara de Diputados designó como auditor en representación de la oposición al ex candidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio, Miguel Angel Pichetto, en una votación en la cual el Frente de Todos se abstuvo y la izquierda se opuso.



En la tercera sesión especial del cuerpo, el jefe del bloque del Pro, Cristian Ritondo propuso a designación de Pichetto para desempeñarse como auditor del citado organismo”, quien cumplirá el mandato hasta diciembre de 2021 que dejó vacante el radical Jesús Rodriguez, quien pasó a desempeñarse como presidente de la Auditoria General de la Nación.



La vicepresidenta del bloque de Todos, Cecilia Moreau, anunció la abstención de ese espacio político al cuestionar la decisión de Juntos por el Cambio de haber impulsado el nombramiento de Pichetto por sus declaraciones "contra los immigantes y los sectores más pobres".



La legisladora objetó las declaraciones que viene realizando Pichetto al afirmar que se expresa "de manera cada vez más frecuente sobre los sectores más vulnerables de la Argentina, que son a su vez los que necesitan más presencia del Estado, ni que hablar en estos momentos de pandemia”.



En ese sentido, Moreau observó: "Nos preocupa mucho la estigmatización continua y pertinaz que tiene sobre, por ejemplo, los inmigrantes de pueblos hermanos de Argentina" y recordó que en las últimas horas dijo que el ex senador dijo que a la Argentina la salvará la Patria Agropecuaria "no los curas villeros".



Recordó que el ex senador tuvo su primer cargo político en 1983 cuando fue elegido concejal en Sierra Grande y "ésta es la primera vez que en 37 años Pichetto va a asumir un cargo sin ser elegido por la voluntad popular" en toda su vida política".



La propuesta de impulsar a Pichetto fue formalizada hace quince días por la conducción de Juntos por el Cambio al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.