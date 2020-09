El boom de las bicicletas también dispara los robos violentos y la contratación de seguros

Así como crece sin freno la demanda de bicicletas en comercios de La Plata, también crecen a la par los robos y los hurtos de los rodados en diferentes zonas de la ciudad.

Tal como había mencionado en un informe este diario, el mayor uso de la bicicleta se refleja en un estudio que hizo el Observatorio de Movilidad del Gran La Plata de la facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de La Plata y el Conicet: antes de la cuarentena rondaba en un 6,20 por ciento de los viajes, ahora supera el 7 por ciento y según una encuesta realizada por el observatorio más del 33 por ciento se volcará a la bicicleta en la pospandemia.

Con este aumento de circulación, también comenzó a producirse una ola de robos de los rodados y hay algunas zonas que parecen ser claves para los delincuentes. Una de ellas es el Camino Centenario, que conecta el casco de la ciudad con City Bell y Villa Elisa, dos zonas aquejadas por este tipo de ilícitos.

Uno de los motivos es que muchos ciclistas optan por pedalear por esa arteria hasta Parque Pereyra, uno de los escenarios preferidos para los ladrones, que no discriminan horarios y atacan en cualquier momento.

Juan Ajaka, quien practica el ciclismo como deporte en el grupo Toto Training, contó se refirió al tema y reconoció el incremento de robos en la zona de Camino Centenario: “Lamentablemente sí, la realidad es que uno se conoce con la mayoría de los grupos que pedalean y ha habido muchos robos, algunos violentos y otros no tanto. Muchos a mano a armada porque por lo general estamos desprotegidos”.

Si bien el corredor del camino centenario era visto como seguro, en este último tiempo ya dejó de serlo: “Lo veíamos como seguro, pero ahora roban bicicletas en todos lados. Era el lugar donde nos sentíamos más o menos seguros los que entrenamos todos los días y hoy se incrementaron los robos también ahí. Antes lo que era la zona del ECAS era un lugar relativamente complicado pero estaba la zona del Centenario como un lugar más seguro para entrenar o hacer cicloturismo. Pero últimamente está pasando que ha habido robos, unos seis que se registraron en la zona, y algunos hasta violentos”.

Si bien asegurar la bicicleta es una opción para recupera algo de lo económico, la mayor preocupación es la vida: “Asegurarla te garantiza el tema económico pero no desde la seguridad, que es lo que más estamos padeciendo. Lamentablemente ir para algunos lugar da miedo y salir solo es complejo”, remarcó Juan.

Claro que la problemática no solamente atraviesa a quienes suelen salir a pedalear para hacer deportes. Porque, como aseguró Ajaka, se roban bicicletas por todos lados. Como le sucedió a Ayelén, a quien en la misma zona, se la robaron mientras trabajaba.

“A mi me robaron a las 18:30 de la puerta del local donde yo trabajo en Camino Centenario 504 y 505. La dejé atada en la puerta con una cadena y se ve que la cortaron y se la llevaron”, le contó a este medio.

“Para colmo de males, hace tres semanas también “sufrí el robo de mi cartera en la puerta de mi casa, con el celular y todo. Es inimaginable cómo me siento”, agregó.

Ayelén también compartió su caso en el Facebook Bicicletas Robadas La Plata Argentina, donde quienes sufren hurtos o robos de rodados pueden visibilizar sus situaciones.

En varios comentarios de esa publicación, los usuarios coinciden en que la zona del Centenario e incluso ya arribando al Parque Pereyra, es una de las más golpeadas.

“Todos los días te roban en el Centenario. Del parque Pereyra hasta Gonnet son frecuentes”, remarcó un integrante.

Por su parte, Marcelo otro miembro activo de esa cuenta de Facebook, ya que supo integrar un equipo de ciclistas, le aseguró a este medio que “muchos compañeros fueron robados en Villa Elisa y en el parque Pereyra. Esa es una zona muy insegura”.

UN MINISTERIO ESENCIAL, OTRO ESCENARIO PROPICIO

La disminución de la circulación en el casco de la Ciudad en algunos horarios determinados debido al aislamiento social, también se volvió un escenario propicio para los delincuentes, que optan por atacar en algunos edificios públicos.

Es así que el Ministerio de Salud, que continúa con tareas presenciales debido a que su personal es considerado esencial, se convirtió en uno de los puntos que los ladrones pusieron en jaque, perpetuando al menos tres robos de bicicletas en este último mes.

“Somos esenciales, tenemos que venir si o si. Es injusto que también nos roben la bicicleta de adentro cuando tenemos cámaras y policías. A mí me robaron el día miércoles 9 de este mes. Dejé la bici en el bicicletero de la entrada atada con candado. Cuando bajé, cerca de las 12 del mediodía, vi que no estaba. Me habían cortado el candado”, contó Giuly, una trabajadora del edificio.

Y aseguró que “no tuve respuestas de los policías del Ministerio, me dijeron que las cámaras se tildaban y no se veía nada. Es la única movilidad que tengo. Cuando fui hablar por las cámaras me dijeron que todas las semanas robaban una bicicleta. Y yo conozco algunos casos más”

Uno de esos casos es el de Lu, quien también cumple funciones en Salud. “Fueron tres bicis robadas en una semana, una el viernes 4, otra el miércoles 9 y la mía el lunes 14”, contó.

“En los tres robos las cámaras dejan de filmar, se tildan o se corren en el momento que el ladrón podría ser incriminado en el hecho. En mi caso según las cámaras los ladrones ingresaron al edificio a las 10.30 uno ingresó al edificio, se tomó la fiebre y circuló alrededor del bicicletero haciéndole de campana al que corta el candado”, detalló indignada.

“En ese momento ingresa una chica a dejar la bicicleta y observa que algo sospechoso ocurría. Da aviso a la policía, esta se acerca al bicicletero y se retira sin observar nada ni a nadie. A los 20 minutos ingresa nuevamente el ladrón y se lleva la bicicleta”, señaló la trabajadora.

MÁS BICICLETAS ASEGURADAS

Con el incremento de demanda de bicicletas, que de la mano conlleva mayor circulación y también más robos, crecieron las contrataciones de seguros. Muchos ciclistas optan por asegurar sus rodados, generalmente los que son de alta gama, para poder circular con mayor tranquilidad.

Las aseguradoras, que ya desde hace dos años vienen en alza respecto a este tipo de pólizas, reciben cada vez más consultas.

“El incremento viene desde hace un par de años porque la bicicleta comenzó a ponerse de moda y ahora aumentó más aún la demanda”, le contó a este diario Diego Guerrero, productor de seguros.

Además, remarcó que muchos clientes optan por asegurar sus bicicletas porque “en relación a lo que hoy cuesta un rodado 29, por ejemplo, la cuota mensual no es cara”.

En este sentido, contó que “los valores se rigen por topes y el seguro de una bicicleta que ronde los 40 mil pesos tiene un costo aproximado de 600 pesos mensuales. Teniendo en cuenta la relación del costo de la bici con el precio del seguro, no termina siendo caro”.

En tanto, aclaró que “la póliza contempla el robo de la bicicleta y no del hurto, ya que para que el seguro cubra debe ser robado, como suele decirse, de forma violenta”.

Por último, remarcó que “hoy en día, incluso algunas bicicleterías grandes, ya ofrecen el seguro con la venta de la unidad”.