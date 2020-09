La empresa argentina que busca competirle a los reyes de las tarjetas

Los bancos fueron durante muchos años estuvieron involucrados en cada uno de los eslabones de la cadena de pago con tarjetas pero, durante el gobierno de Mauricio Macri, Defensa de la Competencia obligó a estas entidades a replegarse. Allí es cuando First Data y Prisma se convirtieron en los reyes de los procesadores de pago pero, ahora, una empresa argentina está decidido en competirles mano a mano.

La compañía que se llama "Pay per Tic es + simple" y es la unión de las empresas "Pay per tic" (solución tecnológica) y "+ simple" (plataforma abierta para manejo de medios de cobro y pagos).

La CEO será una conocida en la materia, Patricia Guarnes, la ex Citibank y ex First Data. Fabián Barros Requeijo, fundador y presidente de "Pay per Tic", se dedicará a los acuerdos estratégicos y Sebastián Lancman, CEO y fundador de "+ simple", será director de esta nueva alianza estratégica.

"Nuestro objetivo es darle a los clientes, ya sean instituciones o comercios, servicios adicionales a los que ya les dan los jugadores actuales, sin reemplazarlos. Le daremos tecnología a los bancos y adquirentes para que sus clientes puedan mejorar la experiencia de pago", indicaron desde la empresa "Pay per Tic" en diálogo con el portal Info Technology.