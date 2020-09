Escándalo por la frase xenófoba de Gladys La Bomba Tucumana al quejarse

Gladys La Bomba Tucumana volvió a convertirse en uno de los temas más comentados en las redes sociales. Cuando parecía que la tormenta se había calmado luego de la polémica que se generó con Morena Rial, la bailantera volvió a quedar en el centro del escándalo por una frase xenófoba que deslizó cuando se quejaba por el vestuario que habían elegido para su presentación en el Cantando 2020.

"Esto es de una villera boliviana” dijo cuando se encontraba en la productora de LaFlia preparándose para salir a escena. Aparentemente a la cantante no recibió de la mejor manera la ropa que el equipo que trabaja hace muchos años bajo el ala de Lana Ferrando había preparado para ella.

En ese marco se generó una discusión en la que Gladys no se dio cuenta de que la estaban grabando. Fue así que comenzó a lanzar toda una serie de quejas hasta que en un momento vertió la frase que hoy la tiene en el ojo de la tormenta.

“Tuve que llamar a la producción. Pasan vestidos alucinantes y el mío es de una tela… Cuando vean el de Flor Torrente se caen... Me voy a poner lo que a mí me gusta, quiero tapar mis brazos. Tengo 55 años. Esto lo quisiera cortar”, señaló manifestando su incomodidad.

Según las imágenes, que se emitieron este miércoles en Los ángeles de la mañana, se ve a la cantante hablando con una persona que figura de espaldas a la cámara. “Esa tela es importada, carísima. Yo dije como una estúpida ‘¿para qué figura es?’. ‘Para la chica que está con Jey Mammon’. ¿Y yo qué soy? ¿Yo no soy una figura? ¿Por qué la tela importada no podía ser para mí? O sea, por qué esta tela que vale dos pesos. Re laburada, pero bien laburada, no. Lo han pegado esto rápido como para zafarlo”, precisó Gladys mientras señalaba su vestimenta.

“No puede haber forma que yo me vea más o menos bien adentro de esto. Pero si esto se lo ponés a cualquiera… Esto es de una villera boliviana”, sostuvo. Ángel de Britose encargó más tarde de sumar un testimonio que le había llegado y que presuntamente, salió de la boca de Gladys: “Dan estas telas de mierda porque soy bailantera”.

Este miércoles, Gladys realizó una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram en donde hizo un descargo. “No estoy muy bien, estoy muy triste por todo lo que sucedió anoche en el programa, y también en otro, que hacen cosas para desestabilizarme emocionalmente. Estoy súper triste por todas las cosas que se generan a partir de esto. Hasta llegué a discutir con mi hijo. Me siento tremendamente dolida, bajoneada, y claro que me quiero volver a mi casa”, dijo Gladys.