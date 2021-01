Pampita furiosa con las críticas que recibió tras dar positivo de coronavirus

Pampita se molestó por algunas reacciones tras conocerse la noticia que había dado positivo de coronavirus, tras su viaje a México y en pleno embarazo de cuatro meses.

"Empatía 0", definió a su última publicación en las historias de Instagram. Así resumió lo que había recibido de algunos fans, que la tildaron de irresponsable por haber viajado pese a estar embarazado y en plena pandemia.

“El embarazo altera la respuesta del sistema inmunológico. Y los riesgos son mayores para las embarazadas”, aseguró la doctora Mariana Lestelle en Los ángeles de la mañana. Esta declaración, por supuesto, fue el detonante de una catarata de críticas.

"Para mí hizo mal. Yo soy responsable, no me fui de vacaciones. Tengo un hijo adolescente y no me iría. Y con hijos chicos, menos. ¿Y embarazada? Por cualquier cosa, no solo por el covid. Te agarra cualquier cosa y estás lejos de tu médico", agregó en otro programa Marcela Tauro.

Entonces la modelo no se aguantó y dejó sus sensaciones en Instagram. "Parece que si te contagiás los medios te crucifican. ¿Cómo pueden insultarme sólo por estar enferma?. ¡Este virus está en todos lados y nadie está exento de contraerlo! Nos toca a todos, a nosotros o algún ser querido de alguna manera, tarde o temprano".

En otro transcurso de la publicación dijo "el que se enferma no es el villano". Y apuntó: "Ya les expliqué y están las pruebas de que en México, de los que viajamos, nadie se contagió. Pero les sirve seguir hablando de eso".

"Se regocijan con la enfermedad de otra persona. Muestran su verdadera esencia en cada comentario y le dan a la gente su peor versión. ¿En qué momento perdieron toda humanidad?", continuó y cerró así: "Ojalá no les toque a ustedes o a sus seres queridos atravesar esta enfermedad. No se lo deseo a nadie porque realmente te sentís pésimo y eso si tenés suerte de no terminar internado. Yo jamás haría leña del árbol caído".