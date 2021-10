Rodríguez Larreta, sobre el congelamiento de precios: "Esto termina en desabastecimiento"

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, cuestionó el congelamiento de precios que regirá por 90 días al señalar que los controles "no han funcionado nunca en la historia", a la vez que advirtió que "esto termina en desabastecimiento".

"Los controles de precios no han funcionado nunca en la historia", expresó el funcionario porteño, tras lo cual expresó: "Esta cosa de controles de precios obligatorios ya sabemos en qué termina: empiezan a desaparecer productos de las góndolas. No funciona, es un parche porque no pueden contener la inflación".

Además, manifestó que "el Gobierno no ha solucionado el problema de la inflación ni ha generado trabajo" y dijo: "Los únicos que le podemos poner un freno al kirchnerismo somos nosotros".

Uno de los referentes de Juntos indicó luego que "hace meses" que no habla con el presidente Alberto Fernández y al hablar de la campaña aseguró que "tiene que ser pro positiva, proponer y no buscar culpables y mirar para atrás". "Lo único que hacen es buscar culpables. No podemos hablar de diálogo porque no hay ninguna actitud propuesta por el Gobierno, cero voluntad de diálogo", aseveró.

Por otro lado, señaló que citar a Mauricio Macri el mes antes de la elección "muestra la politización de la causa", tras lo cual opinó: "Hace un año nos sacaron la plata de la coparticipación, y la seguridad de la Provincia de Buenos Aires está cada vez peor".

Rodríguez Larreta elogió luego la participación de Diego Santilli en el debate de candidatos de la Provincia de Buenos Aires de cara a las elecciones legislativas. "Lo vi muy sólido a Santilli en el debate. La mayoría del tiempo la utilizó para hacer propuestas. (Victoria) Tolosa Paz interrumpió todo el tiempo. Diego es una de las pocas personas que puede mostrar resultados reales en seguridad y confiamos en que la mayoría de la gente en la Provincia quiere un cambio", subrayó.