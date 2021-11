VIDEO. Polio, la primera pandemia: los Giglio, la familia platense que aportó desde la medicina al país

La poliomielitis, conocida también como polio o parálisis infantil, fue una de las primeras epidemias que atravesó Argentina en el momento más duro de su historia. Su desarrollo a nivel social tuvo el mayor impacto entre el ‘55 y el ‘56, en plena dictadura militar.



En ese momento se enfrentaban dos desafíos: la desaparición del Ministerio de Salud como tal y una enfermedad desconocida que atacaba a niños y aterraba a padres. Desde principios del S.XX los médicos del país advertían la peligrosidad de la enfermedad que para la década del ‘40 aún no cesaba.



Muchas similitudes la unen a la actual pandemia de coronavirus que atraviesa al mundo desde finales del 2019. Los contagios eran a través de contacto directo, se aislaban a enfermos y convivientes y muchos de ellos fallecían por la deficiencia respiratoria que provocaba la parálisis infantil. Al llegar 1942 se desató la epidemia como tal. En la provincia de Buenos Aires se registraron dos mil casos y para el año siguiente ya había contagios en las principales ciudades del país.



Ante el caos que significó a nivel nacional, por las que muchas familias desparramaron el virus huyendo a ciudades alejadas de la mayor concentración, en el Hospital de Niños de La Plata se inauguró una sección especial destinada al tratamiento de polio. Para 1943 se crea la Asociación para la Lucha contra la Parálisis Infantil (ALPI) gracias al Dr. Marcelo Fitte y padres desesperados. Esta institución fue pionera en Argentina. En el Hospital de Niños de La Plata, en 1947 le encargan al Dr. Giglio la organización de un Servicio de poliomielitis y Ortopedia .



En 1956 se registraron 6500 casos en una población nacional de 18 millones de habitantes. El 71% de los pacientes no tenía más de cinco años y la política del gobierno de facto era ignorar la enfermedad, lo que complicó aún más el panorama. Tal era el desastre que se generó en ese momento que, pese a la resistencia de Estados Unidos por exportar la vacuna que habían creado en el ‘55, Argentina fue la prioridad Nº1 y se consiguieron 470 mil dosis.



Gracias a esta campaña que incluyó al igual que ahora postas de vacunación en escuelas y centros públicos, en 1984 el país se convirtió en el primero en erradicar la enfermedad dentro de América Latina. En 1959 se funda la Asociación Pro Rehabilitación La Plata ( APRILP ) a travéz de un grupo de padres que integran a la dirección técnica a la Dra. Albino.



Los Giglio, pioneros e instituciones

En 1935 Héctor Giglio -recién recibido- es designado para organizar el servicio de Fisioterapia, Electrodiagnóstico y Recuperación de niños con la enfermedad de Heine Medin (polio). Su carrera en el ámbito de la rehabilitación lo llevó a crear aparatos que hoy todavía son considerados un verdadero hallazgo, en una época donde se tuvo que empezar desde cero.



Organizó la asistencia del Agudo en el Pabellón de Infecciosistas y creó el Banco de Huesos para cirugías. Fue vicepresidente y posteriormente presidente de la Comisión Asesora de Rehabilitación del Lisiado e impulsó la creación del Centro de Rehabilitación que fue inaugurado el 18 de noviembre de 1961.



En medio de esta carrera profesional que llevaba ya treinta años con una pila de innovaciones y pacientes aliviados de dolores insoportables fue que ideó un aparato fomentador. Este elemento era lo que permitía que los enfermos pudieran subsistir a la enfermedad.



En 1965 su hija, Graciela Giglio, ingresa como coordinadora ad-honorem en el servicio de Ortopedia, Traumatología y Rehabilitación. Juntos llevaron a la medicina local a ser el centro de referencia de todo el país. Desde el desarrollo de la enfermedad a ese momento ya se realizaban viajes en avión para buscar pacientes desde el interior de la Provincia hacia el Hospital de Niños de La Plata.



Graciela Giglio recuerda a su padre con un orgullo en el pecho indescriptible: “Me transmitió la pasión por lo que hacía. Me di cuenta que era lo que me gustaba y me perfeccioné en discapacidad”. Ya en ese entonces había casos en todo el país. “Había mucho desasosiego y pensamientos mágicos, que hacían muy difícil controlar la situación”, rememora.



“Dejó a un país bien parado en un tema tan delicado como lo es la rehabilitación”



En 1981 crea el Servicio de Rehabilitación (Medicina Física y Rehabilitación). Para 1983 creó en conjunto con dos colegas, Dr. Guichón y Dra. Schilling, la residencia en Medicina Física y Rehabilitación que se extendió a todo el país.



Tratamientos



En esa época la decisión sanitaria de urgencia que se tomó fue aislar a los pacientes. “La gente se cuidaba mucho pero no recuerdo cuarentena”. Además, para los dolores se utilizaba un pulmotor: “Cuando la lesión tomaba mucho más, traía problemas respiratorios y se producía parálisis del sistema, algo gravísimo. El pulmotor hacía un vacío y permitía el movimiento respiratorio provocado. Era la manera de mantener la capacidad respiratoria del paciente”, detalla Graciela.



“No te morías de polio sino por las complicaciones respiratorias”, explica al diario El Día. La poliomielitis es una parálisis de la neurona motora inferior. No toma el cerebro pero provoca contracturas “espantosamente dolorosas”. “La capacidad deformante era terrible y las secuelas, gravísimas. Podía tomarte los cuatro miembros”, agrega Graciela Gigilo.



Coronavirus y los recuerdos de una época muy dura para Argentina

La Dra. Giglio no tiene recuerdos de antivacunas por esa época pero sí el miedo social que había, principalmente en padres que llegaban a envolver a sus hijos como momias para evitar contagios. Para ella, a partir de la pandemia, el sistema de salud tendrá que someterse a una reorganización en pos de prevenir futuras enfermedades.“El covid fue la prioridad y postergó mucho la prevención, que es fundamental para la medicina”, asegura.



Por su aporte, sus enseñanzas y su capacidad de trasladar todo el conocimiento que adquirió a lo largo de la vida, recibió el honor de ver su nombre en el Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital de Niños. “Para mi es como un baldazo de amor. Esto es solo un paso porque recibí y entrego. Lo que quiero es que no se detenga y que se desarrolle lo que más pueda”, concluye emocionada.

Este deseo se hace expansivo no solo a la rama sanitaria a la que le dedicó la vida. Por esto incluye a psicólogos, fonoaudiólogos, kinesiólogos, terapistas ocupacionales, psicomotricistas, ortesistas y enfermeras especializadas.