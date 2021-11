El Gobierno de Kicillof se desliga y apunta por la liberación de presos a un funcionario designado por Vidal

La ministra de Comunicación Pública bonaerense, Jesica Rey, cuestionó a la ex gobernadora María Eugenia Vidal por afirmar que el Gobierno bonaerense decidió liberar presos durante la pandemia de coronavirus cuando, en verdad, esa decisión fue adoptada por el Procurador Julio Conte Grand.

"La impunidad con la que la ex gobernadora ex orgullosamente bonaerense miente en televisión roza lo impúdico", aseveró Rey a través de las redes sociales y agregó: "Repite 'liberaron miles de presos' cuando fue su ex secretario Legal y Técnico devenido en Procurador, Conte Grand, quien firmó la resolución que lo indicaba".

Anoche, durante una entrevista televisiva, al referirse al crimen del kiosquero Roberto Sabo en Ramos Mejía durante un robo, Vidal aseguró que hay una "decisión política de no ocuparse de la seguridad" e indicó que "es imposible que mejore si liberás miles de presos".

En respuesta a esos dichos, la funcionaria de Axel Kicillof adjuntó en tuit imágenes de la Resolución 158/20 de la Procuración General de la Suprema Corte en la que da cuenta de que el 16 de marzo del año pasado, Conte Grand instruyó a los defensores oficiales a que dispongan la prisión domiciliaria y la morigeración de la prisión preventiva para "los privados de la libertad que, de acuerdo con los criterios epidemiológicos vigentes, requieran una protección individualizada por considerarse población en mayor riesgo ante el Covid-19".

Rey también publicó el artículo 2 de la misma resolución, en la que se ve que Conte Grand indicaba a los agentes fiscales que, a la hora de expedirse sobre requerimientos de medidas de prisión con detención domiciliaria y de morigeración de la prisión preventiva, "evalúen prioritariamente los casos de quienes requieren una protección individualizada por considerarse población en mayor riesgo ante el Covid-19".

Luego, la ministra de Comunicación bonaerense afirmó que, "en la misma entrevista, Vidal se refiere a datos judiciales para avalar una mejora en los índices de delito durante su mandato" y sostuvo que "esos mismos datos indican hoy que, comparando 2019 con 2021, los delitos prevenibles ocurridos disminuyeron 24,71%".

"Como dijo la mismísima Vidal: 'Los datos son de la Justicia; no del Gobierno'", agregó Rey, al tiempo que reclamó que se termine "la hipocresía" y planteó que "es tiempo de seguir adelante".