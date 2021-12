Fabián Gianola: el actor fue citado a indagatoria por seis delitos de abuso sexual

El reconocido actor Fabián Gianola fue citado a prestar declaración indagatoria por los delitos de abuso sexual y abuso sexual con acceso carnal. La decisión fue tomada por la jueza en lo criminal y correccional porteña Ángeles Mariana Gómez Maiorano, tras un pedido de la fiscal Mariela Labozzetta, que conduce la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM).

Hoy, Viviana Aguirre, una de las dos denunciantes (la otra es la actriz Fernanda Meneses) habló de la causa en el programa Nosotros a la mañana. “Seis hechos y dos víctimas. Ayer le llegó la notificación a los abogados querellantes y a la defensa de Fabián Gianola. Se lo convoca a prestar declaración indagatoria en una audiencia por Zoom este viernes las 10. Todo parece indicar que habría un alto porcentaje de que la justicia pida su detención.

Vale destacar que la condena va de 8 a 20 años. Asimismo, hay una de las victimas que dice que fue violada”, relató el periodista de policiales Pampa Mónaco en el ciclo de eltrece.

Sabido es que desde el 3 de enero Fabián Gianola debutará con Claribel Medina en Carlos Paz, con Relaciones peligrosas, Por tal motivo, Viviana Aguirre, una de las denunciantes señaló: “Estoy muy contenta porque se está haciendo justicia. Para mí es muy grave que una persona tenga doble personalidad, no voy a dejar que esto quede impune. Si nos tapamos los ojos y decimos: ‘es buena gente, es buen cómico’, sepan que en lo personal es una basura", expresó la denunciante, que fue compañera de radio del actor.

En este contexto, Aguirre recordó los hechos que la llevaron a realizar la denuncia ante la justicia. “Estábamos en un programa de radio y la primera vez me dio un beso en la boca y la segunda me tocó. Fue tremendo. Tengo un testigo que fue a declarar (un compañero de la radio)... Estábamos en el aire. Él me mete la mano, lo mira a mi compañero y se ríe. En ese momento yo me sobresalté y me dieron unas terribles ganas de llorar, pero saben que como profesional uno tiene que bancársela hasta el final del programa”, contó visiblemente angustiada.

“Cuando ocurrió el primer episodio me dijeron que haga la denuncia y yo pensé que lo iba a poder controlar pero cuando ocurrió lo segundo ya pasó el límite. tan grave, donde hay más. Uno no puede inventar algo tan grave como esto y hacer algo penal”, advirtió al tiempo que mostraba su malestar con algunos periodistas que pusieron en duda su palabra. “Dicen que fue sobreseído, pero con la justicia no se juega. Si encontraron pruebas no se puede inventar. Como el señor (Carlos) Monti, por ejemplo, que está todo el tiempo dudando. Siempre lo defiende a Fabián y no es así, hay que escuchar”, lanzó enojada.

Seguidamente, el comentario despertó la lógica reacción de Monti, que estaba escuchando atentamente desde el panel. “Yo no lo defiendo a Fabián. Dejame hablar porque si no es un monólogo tuyo. Vos me estas atacando”, interrumpió el panelista, muy molesto. “Lamento mucho lo que te pasó y no estoy poniendo en tela de juicio lo que estás contando, porque si lo hizo realmente tiene que caerle una condena. Lo que yo no puedo hacer es condenarlo previamente. Vos sí podés hacerlo porque fuiste victima de él; yo no puedo hacerlo. Voy a esperar lo que diga la justicia. Si lo encuentra culpable que se pudra en la cárcel”, fue la opinión de Monti, en su intento de aclarar su mirada.

Ahora, allegados a la defensa de Fabián Gianola aseguraron que están “muy tranquilos”, esperando las instancias lógicas de la instrucción. “Hay una fecha de indagatoria que es el próximo viernes, y será por zoom”, dicen. Y aclararon que “no hay pedido de detención, eso es una locura absoluta, es algo que procesalmente no puede pasar en este momento”.

Por otra parte, Gianola continúa enfocado en su familia y en el reestreno de la comedia Relaciones peligrosas, que hizo este año junto a Claribel Medina y con quien hará temporada en el Teatro Holiday de Carlos Paz, desde el 3 de enero.