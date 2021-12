Fabián Gianola presentó un escrito ante la Justicia : "Todo es una mentira, ellas eran las que me insinuaban"

"Jamás abusé sexualmente de nadie”, asegura Fabián Gianola en un nuevo escrito que presentó ante la Justicia. Tras haberse negado a declarar en la primera citación, Fabián Gianola presentó el mencionado escrito de 26 páginas para ampliar su indagatoria en la investigación que se sigue en su contra por siete casos de abuso sexual. Al tiempo que se declara inocente de todas las imputaciones a las que tilda de "infundadas e insostenibles" sin dejar de cuestionar a sus denunciantes.

Recordemos que las acusaciones fueron realizadas por la locutora Viviana Aguirre y la actriz Fernanda Meneses y el pedido había sido requerido por la fiscal de la UFEM Mariela Labozzetta. Además, en este sentido, por decisión de la jueza interviniente, Ángeles Mariana Gómez Maiorano, se rechazó el pedido de detención que habían formulado los abogados que defienden a una de las víctimas, pero se le fijó una restricción de acercamiento de 200 metros sobre Meneses.

“El llamado a prestar declaración indagatoria me alarmó y lamentablemente veo que debo probar mi inocencia”, dijo el actor. "Dos personas inescrupulosas, luego de relacionarse laboralmente conmigo y no habiendo obtenido el crecimiento que ambicionaban, buscaron instalarse en los medios de comunicación para acceder a mayor fama a partir de estas mendaces que me perjudican en forma integral”, asegura en gran parte del descargo.

“A estas alturas de los acontecimientos considero que Fernanda Meneses puede estar transitando desde hace algunos años alguna patología psiquiátrica ya que ha escalado en distintas formas de violencia en sus vínculos lo cual le originó muchos procesos penales en su contra y en el fuero de familia. En algún momento su mentalidad cambió y comenzó a inventar un montón de sucesos inexistentes que constituyen su denuncia”, continúa.

“Jamás la violé. Jamás abusé sexualmente de nadie”, y señala que todo lo denunciado es mentira. Incluso, asegura que ambas mujeres tuvieron intenciones de establecer alguna situación sentimental a la que no dio lugar. “Se me insinuaban y algunas veces me han generado incomodidad, pero las dejé pasar por el bien del vínculo laboral”, manifiesta en el escrito.

Ahora, las acusa de haberse asociado para generar más ruido, parecer más creíbles y establecer una sospecha sin mayores fundamentos ni pruebas.

Y finalmente señala que "No tengo ningún celo, odio o revancha contra quienes me imputan falsamente.

Asimismo y con el fin de asegurarse una defensa adecuada, Gianola le pide a la Justicia que se le tome una nueva declaración testimonial a Meneses para que trate de precisar la fecha de una de sus denuncias.

“No es creíble y no es del tipo de mujeres que se queda quieta y sumisa. Con el tiempo me di cuenta de que presentaba características violentas que quedaron a la vista cuando se quedó sin trabajo. "A veces pienso, y no es por denostarla, que no está psiquiátricamente equilibrada y que tal vez ello influya en las mendacidades que aquí ha desparramado". También, señala que Aguirre lo denunció falsamente al incorporar en el relato de un hecho delictivo a un testigo que no estuvo presente (Agustín Villavicencio) "Luego de mentir, ambas denunciantes comenzaron a sacar el provecho que buscaban, promocionar una obra de teatro juntas llamada: “La Ex de mi Ex”. Por último, Gianola pide que se dicte su sobreseimiento.