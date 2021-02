Una fiesta clandestina terminó a las 3 de la tarde del domingo

Con la Distancia Social Preventiva y Obligatoria (DISPO) y la prohibición de juntadas y fiestas, los encuentros clandestinos no frenan en la Ciudad. Ayer, en el barrio El Mondongo denunciaron que una fiesta se extendió hasta las tres de la tarde del domingo.

En el lugar encontraron a jóvenes de distintas edades, sin distanciamiento ni utilización de tapa boca y nariz, según informaron los vecinos.

Primero las fiestas fueron multitudinarias en lugares alejados, para tratar de evitar molestar y, básicamente, para que nadie los denunciara o la Policía no fuera a buscarlos.

Pero en las últimas semanas las fiestas empezaron a realizarse en domicilios particulares. Y eso es lo que sucedió en barrio El Mondongo, donde en 115 entre 63 y 64 un grupo armó una fiesta que empezó a las 23 del sábado y terminó a las 15 de ayer, lo que generó un fuerte malestar de los vecinos de la zona.

“No se pudo dormir en toda la noche del ruido de la música. Entraban, salían, iban a comprar bebida y de paso usaban los árboles de la cuadra como baño”, relató uno de los vecinos de esa cuadra, que está cansado por semejante descontrol.

“No es nuevo, todos los sábados vienen”, agregó el vecino que junto a otras personas del barrio decidieron llamar a la Policía para terminar con su calvario. “Eran personas de entre 18 y 25 años.

El primer móvil policial llegó a las 15 de ayer, cuando la temperatura marcaba más de 30 grados y el sol rajaba la tierra.

“No podían ni caminar, fue muy penoso verlos. Hacen la fiesta y el after, todo junto, en un barrio que a todos los problemas que tenemos ahora le sumamos este”, cerró.

Enterado de la noticia, otro vecino se comunicó con EL DIA para ratificar esta nueva modalidad y contó que enfrente de su domicilio, en un gimnasio, “llevan 24 horas de fiesta”.

“Me cansé de llamar al 911, pero no me dan bola, ya no sé qué se puede hacer”, contó de lo que está sucediendo en 132 entre 530 y 531.

También hay reclamos en la zona de plaza Malvinas. “Casi todas las noches la rambla de 19 de 54 a 55 está invadida por gente que consume cervezas, hay música, bombos y toda clase de ruido molesto que se torna imposible de soportar”, dijo un vecino que lleva décadas en el barrio y asegura que “nunca se vivió algo así. Algún control debiera haber para terminar con esta práctica que crece día tras día”.