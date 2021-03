Julio Alak se suma a los candidatos a suceder a Marcela Losardo en Justicia de la Nación

La nómina de posibles reemplazantes para ocupar el lugar que en los próximos días dejará Marcela Losardo en el Ministerio de Justicia de la Nación sumó un nuevo nombre. Según pudo saber este diario de fuentes del Gobierno, Julio Alak también suena como posible nuevo ministro.

De esta manera, el ex intendente de La Plata y actual ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, se suma al del diputado nacional Martín Soria y a Juan Martín Mena, actual viceministro de esa cartera.

Alak ya ocupó el cargo de ministro de Justicia de la Nación entre los años 2011 y 2015, durante la segunda presidencia de Cristina Fernández.

Anoche, el presidente Alberto Fernández confirmó que la ministra de Justicia, Marcela Losardo, le "planteó su idea de dejar el cargo porque cree que el tiempo que viene necesita otra actitud", por lo que señaló que deberá encontrar un reemplazante para conducir esa cartera.



"Me ha planteado la semana pasada su idea de dejar el Ministerio", dijo Fernández en una entrevista, en la que ratificó que, de todos modos, quiere que Losardo "siga trabajando" en el equipo de gobierno.



"No quiero que se vaya, pero manifestó su decisión y vamos a ver como lo ordenamos", señaló. Y agregó: "Es una cuestión de tiempo y tengo que conseguir un reemplazante porque ella es muy importante".



Descartó que la salida de Losardo sea por pedido de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner: "La discusión (que se plantea en los medios) fue que se va Marcela y entra un kirchnerista como Soria, pero hasta lo que yo recuerdo Soria siempre estuvo enfrentado a los Kirchner, hasta la última elección fue contra (el senador Martín) Doñate. No entiendo cómo funciona esto".