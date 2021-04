Desesperado pedido por la vacuna para una platense de riesgo

Romina Balsechi es una de las tantas personas que entra el los grupos de riesgo por el pandemia y que clama a gritos por la vacunación para evitar sufrir las consecuencias del coronavirus.

Balsechi vive en La Plata, tiene 35 años y es madre de un nene de 4 años y de otros de apenas 9 meses.

Desde hace un tiempo libra una lucha cotidiana contra la diabetes tipo 1, por la cual es insulino dependiente. Y a eso se sumó que con el nacimiento de su bebé tuvo que dejar de tomar las pastillas contra otro enemigo, el hipertiroidismo, a fin de poder alimentarlo.

Con ese cuadro de salud se siente vulnerable ante el asedio permanente del virus y reclama con urgencia por la vacunación.

Su madre, Marcela, aseguró que Romina se anotó a través de la página Vacunate cuando se autorizó la vacuna Sputnik V para mujeres en período de lactancia materna.

"Si a mi hija le agarra este virus la mata. No sabemos para dónde correr, qué más hacer. Debe haber mucha gente en la misma situaicón que ella", relató.

"Estamos desesperadas, no tenemos vida con esta situación. Cuando llevaba al nene al jardín le prestaba mi auto para que no se expusiera en el transporte público. Ella es insulinodependeinte y con la hipertiroide necesita darse la dosis. Ya le escribí a las autoridades, no sé más qué hacer", dijo.