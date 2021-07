El picante cruce entre Gallardo y Milito en el Monumental: "Vos no me podés mandar a callar"

El primer partido entre River y Argentino Juniors por los octavos de final de la Copa Liberadores, anoche en el Monumental, no terminó con el silbatazo final del referí brasileño Bruno Arleu, sino que continuó afuera de la cancha con un tenso cruce entre los directores técnicos, Marcelo Gallardo y Gabriel Milito.

Finalizado el encuentro de ida, los DTs fueron a saludarse y el del Millonario le reprochó a su par del Bicho por haber pedido una tarjeta amarilla en una jugada cuando el partido estaba 1 a 1.

Sorprendido por el reclamo, el entrenador visitante le responde "vos también pediste". Y Gallardo le retruca: "Yo no pedí ninguna amarilla".

Ante el reclamo Milito le contestó: "Vos no me podés mandar a callar".

En eso se acerca el cuarto árbitro para poner calma pero el diálogo continuó por ese carril por un momento más. "Vos me decía no te aguanto más", le planteo Milito. Y Gallardo le dice "no te aguantaba más pidiendo amarillas".

Consultado por lo sucedido al finalizar el partido, que finalmente terminó 1 a 1 y se definirá el próximo miércoles en La Paternal, Gallardo respondió que "no son cosas que tengo en cuenta, lo importante es lo que pasa en el juego. No pasó nada. A Gabriel lo conozco hace un tiempo y nos quedamos hablando de lo que pasó en el partido y son cosas que quedan ahí. Nada más que eso".

Milito, por su parte, expresó que "con Gallardo hablamos un poco del partido y que nos vemos la semana que viene en La Paternal para ver qué equipo hace mejor las cosas para pasar a la siguiente ronda".