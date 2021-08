Estudiantes se prueba contra un Boca que todavía no pudo ganar

El mejor partido de la sexta fecha de la Liga tendrá como escenario nuestra Ciudad, en la tarde de hoy, a partir de las 18, cuando Estudiantes sea local de Boca en el estadio Jorge Luis Hirschi de 57 y 1, con Facundo Tello como árbitro y la televisación de TNT Sports. Un cruce que siempre promete, y que en la presente oportunidad mostrará a dos equipos que transitan etapas diferentes, porque mientras los albirrojos están en el lote de punteros, los Xeneizes aparecen hundidos en la clasificación.

En el corto trayecto cumplido en la actual competencia, el Pincha ya sufrió un bajón futbolístico, del que se recuperó de inmediato, al punto que lo mostrado en la fecha anterior, contra Central Córdoba, en Santiago, le permitió alimentar la ilusión de continuar siendo uno de los protagonistas principales del torneo, en busca de la clasificación a una Copa internacional, que es el objetivo del conjunto que dirige Ricardo Zielinski, el cual en el campeonato anterior, primero del Ruso como DT, llegó más lejos de lo imaginado tras una temporada anterior para el olvido.

La actualidad xeneize se contrapone a lo anterior, porque a partir del durísimo golpe que le significó haber quedado afuera de la Libertadores, en aquella polémica serie que perdió en los penales frente a Atlético Mineiro, no ha podido todavía reponerse. El triunfo ante River, también en un desempate por penales, en la Copa Argentina, sirvió para calmar los ánimos, pero... En el certamen local continúa sin festejar una victoria.

El Pincha quiere seguir prendido en la tabla ante un Xeneize inmerso en las dudas

El equipo tiene a Miguel Ángel Russo como entrenador debutó como visitante de Unión con un empate logrado presentando una formación alternativa con motivo de la revancha con Mineiro en Belo Horizonte, la que finalizó en un escándalo que determinó que en las dos fechas siguientes, contra Banfield y San Lorenzo, debiera presentarse con la Reserva, una experiencia que desembocó en un reparto de puntos y una derrota. A continuación cosechó otro punto en Córdoba, ante Talleres, y el pasado fin de semana, de nuevo con un mix, igualó con Argentinos.

Cuatro puntos sobre un ideal de 15 es poco para Boca, cuyo juego no termina de convencer, en particular por las carencias expuestas en la elaboración en ataque. Por lo expuesto, no puede seguir dejando unidades en el camino, aunque esta vez se encuentre con un rival peligroso como Estudiantes, que tras golear a Sarmiento, cayó en un pozo futbolístico que pagó con sucesivas caídas sufridas contra Independiente y Newell’s, y se recuperó luego con sendos triunfos alcanzados ante Arsenal y Central Córdoba.

Ante lo expuesto, el técnico de Boca decidió considerar un equipo con mayoría de los titulares que jugaron ante River por Copa Argentina, al tiempo que su colega de Estudiantes, por el contrario, se mantendrá con la base de las últimas dos fechas. En este cuadro de situación, Russo no podrá tener en cuenta a Cardona, expulsado frente a Argentinos, mientras que Zielinski está en condiciones de recurrir a Ayoví, refuerzo que fue titular en Santiago.