Así es el regreso de los chicos que pudieron volver a la escuela en La Plata

Con un repliegue del coronavirus mientras las autoridades sanitarias siguen expectantes con lo que pueda pasar con la nueva cepa Delta, este lunes en La Plata y en el resto del Área Metropolitana los chicos de escuelas primarias y secundarias, por fin, volvieron a las escuelas, pese a que en 50 establecimientos educativos platenses los problemas edilicios le pusieron freno (vea: https://www.eldia.com/nota/2021-8-2-2-20-10-en-unas-50-escuelas-platenses-los-alumnos-no-vuelven-al-aula-la-ciudad).

En nuestra ciudad y en el territorio bonaerense el retorno a las aulas se realizó con el sistema de rotación, es decir que los cursos se dividen en dos grupos con presencialidad cada dos semanas. A diferencia, en la capital federal el regreso a clases presenciales era con la totalidad de los cursos..

En ese marco, el acceso a los establecimientos se llevaba a cabo con los protocolos que rigieron a principio de año, es decir, con control de temperatura, uso de barbijo y distanciamiento. Estas dos últimas medidas sanitarias además deben preservarse en el aula y en el resto de los espacios de los colegios.

En este marco, la Ciudad recuperó hoy bastante del panorama dinámico e intenso que se veía en la puerta de los colegios antes de la pandemia. Así, las calles lucieron desde temprano con mayor caudal vehicular y las escuelas eran epicentro de filas de autos, en tanto que en la vereda se veía grupos de alumnos en su retorno tras el breve receso de invierno.

La vuelta a la escuela, sin embargo, se concretaba no en las mejores condiciones a partir de los problemas edilicios que presentaban algunas instituciones. En La Plata, según un relevo, son 50 escuelas en las que los estudiantes no tuvieron la posibilidad de concurrir debido a las malas condiciones. El número representa poco más del 15 por ciento de la totalidad de edificios escolares de la ciudad.

Los problemas con la calefacción es, incluso desde antes de las vacaciones de invierno, uno de los inconvenientes principales para el desarrollo de las clases. En tanto que también se han expuesto diversos problemas relacionados con roturas y falencias en cuanto a servicios básicos.

Por caso, José, padre de estudiantes de la Escuela Secundaria Media Nº 1, de 9 y 38, aseguró que "hoy los chicos no volvieron porque el colegio no tiene agua y, como siempre, se inunda el gimnasio". "A mis hijos les dijeron que no concurrieran porque en los baños todavía no tienen agua. El problema con el agua viene desde abril. Es terrible esta situación", afirmaron.