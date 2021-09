La pregunta del millón: ¿cuánto dura el efecto de las vacunas?

Nunca antes de la aparición del Covid se había logrado desarrollar vacunas con tanta celeridad. En el término de poco más de un año varios laboratorios tenían ya formulaciones contra el nuevo coronavirus que demostraban ofrecer un buen nivel de protección. Y en esa carrera se pusieron en práctica incluso plataformas tecnológicas innovadoras, como la del ARN mensajero, que tienen un futuro promisorio más allá del Covid. Pero la propia celeridad con que se lograron esos desarrollos se convierte ahora en un obstáculo para responder un interrogante que pone nerviosas a las autoridades sanitarias en todo el mundo: cuánto dura realmente la respuesta inmune que son capaces de generar.

Si bien el tema viene siendo estudiado por numerosos equipos de investigación en todo el mundo, lo cierto es que no hay todavía información certera acerca de cuánto dura la inmunidad brindada por las vacunas dado el escaso tiempo transcurrido desde que comenzó su aplicación. Aunque algunos estudios preliminares muestran que su protección podría extenderse por seis meses, se sabe que ésta decae por diversos mecanismos cuya incidencia no está del toda clara aún.

Más allá del escaso tiempo transcurrido, la búsqueda de esa respuesta se enfrenta a varias limitaciones y desafíos. Y entre ellos uno de los principales es el hecho de que las vacunas fueron desarrolladas en base al coronavirus detectado a fines de 2019 en Wuhan, el que desde entonces no ha cesado de mutar en variantes más o menos resistentes.

En este contexto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) convocó días atrás a un grupo de especialistas para evaluar cuánto dura realmente el efecto de protección de las vacunas contra el Covid. Para ello se ha comenzado a evaluar la información reunida hasta el momento tanto por las compañías desarrolladoras como por diversos equipos de investigación. Aunque ese panel de expertos no se ha expedido aún, existen evidencias para suponer que algunas vacunas ofrecerían niveles más altos de protección por un plazo mayor.

CRITERIOS Y DIFICULTADES

Se sabe desde hace tiempo que las vacunas no tienen el mismo nivel de efectividad en todas las personas por igual. Existen ciertos factores, como la edad y algunas enfermedades, que inciden en la duración de los anticuerpos neutralizantes que buscan generar. El nivel de estos varía incluso de un individuo a otro y en algunos casos excepcionales en forma notable: desde una persistencia muy larga a no tener anticuerpos en absoluto.

Pero los niveles de anticuerpos neutralizantes, el criterio utilizado por muchos estudios para medir la duración de la respuesta inmune producida por las vacunas, no son el único mecanismo de protección del organismo contra una determinada enfermedad.

“Cuando una persona se vacuna, el nivel de anticuerpos desciende con el paso de los meses, pero aun cuando estos anticuerpos desaparecen, se sigue teniendo un nivel de protección en las células B de memoria, que son las que quedan en la médula ósea. El problema es que no sabemos con qué eficacia protege esa memoria”, explica el doctor Jorge Geffer, investigador superior del Conicet.

Como señala este prestigioso inmunólogo, otro de los problemas para conocer la duración de las vacunas contra el nuevo coronavirus es la constante aparición de variantes. “Las variantes actuales o las que surjan introducen un elemento de complejidad. La Alfa (detectada en Reino Unido) es más transmisible pero no evade la respuesta inmune, la Gamma (Manaos, Brasil) evade un poquito y la Delta (India) evade mucho”, cuenta el investigador.

ALGUNOS DATOS DISPONIBLES

Al analizar la duración de las vacunas la presencia de nuevas cepas más resistentes a ellas constituye un problema central. Un reciente estudio de la Universidad de California analizado por los expertos de la OMS muestra que si bien las vacunas de ARN mensajero serían las que ofrecen protección a más largo plazo, su efectividad bajó en forma significativa en julio pasado por el surgimiento de la cepa Delta.

Mientras que en el caso de la vacuna de Pfizer la eficacia bajó del 95 al 49% en el término de seis meses, en la de Moderna el retroceso fue del 94,5 al 65%, según indica esa investigación basada en datos de 19 mil trabajadores de la salud norteamericanos inmunizados con ellas.

Otro estudio -en este caso realizado por investigadores de la universidad australiana de Nueva Gales del Sur- mostró en base a modelos predictivos claras diferencias en los niveles de anticuerpos neutralizantes según la vacuna que se aplique. Mientras que las de Pfizer y Moderna fueron las más eficaces, con una eficacia inicial del 95% que no descendió al 50% hasta el día 200, la vacuna Sputnik V mantuvo una eficacia del 70% a los 150 días y del 50% a los 225 días.

En tanto, las vacunas Johnson & Johnson y AstraZeneca tuvieron una eficacia inicial del 67 y el 62% respectivamente, pero alcanzaron la marca de protección del 50% alrededor del día 50. En el extremo opuesto estuvo la vacuna Coronavac de Sinovac, que se estuvo administrando en Chile entre otros países. Esta mostró una eficacia inicial del 50 por ciento, pero su nivel de protección se mantuvo estable hasta seis meses después.

Aunque los niveles de anticuerpos neutralizantes son considerados en general buenos predictores de la protección de las vacunas, el doctor Víctor Romanowski, vicepresidente de la Sociedad Argentina de Virología, señaló en declaraciones a la prensa que el estudio australiano no tuvo en cuenta “la respuesta celular y de la memoria del sistema inmune, que también son importantes a la hora de enfrentarse con una infección del agente patógeno contra el que se disparó la respuesta de las vacunas”, lo podría incidir en que ésta sea mayor a la calculada por esa investigación.

“Las predicciones en general hay que validarlas con datos experimentales y no ha transcurrido suficiente tiempo como para hacer chequeos a tiempos más prolongados. No existen esos datos, lo cual no quiere decir que las vacunas duren poco”, dijo Romanowski, quien también es investigador del Conicet.

INMUNIDAD POST COVID

Un dato alentador es que respuesta inmunológica en personas que ya tuvieron coronavirus y fueron vacunadas con una dosis tiende a ser mayor que en personas que no padecieron la infección y son inoculadas con 2 aplicaciones, según varias investigaciones y especialistas consultados.

Este fenómeno fue corroborada a nivel local por un estudio por la Fundación Leloir por la jefa del Laboratorio de Virología Molecular, Andrea Gamarnik, y del que también participó Geffner. Sus resultados preliminares mostraron que la cantidad de anticuerpos en personas previamente infectadas que recibieron una sola dosis de esa vacuna fue 4,6 veces superior a la de aquellos voluntarios sin infección previa que recibieron el esquema completo de vacunación.

“Se puede suponer que la infección natural confiere junto con el refuerzo de una vacuna una inmunidad más duradera que una sola dosis, porque la infección natural siempre es una ‘cicatriz más importante’ para el sistema inmune que las vacunas”, explicó la doctora Eloísa Arana, quien se especializa en Inmunología y es también investigadora del Conicet.

“El nivel de anticuerpos que se mide en personas que recibieron una dosis de vacuna después de haber tenido la infección es altísimo, mucho más alto que las personas que fueron solo vacunadas. Ahora, qué va a pasar con los años está por verse y no puede predecirse”, señaló.