FMI: Juntos por el Cambio ratificó que no va a la reunión y el Gobierno criticó la decisión

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, ratificó este martes que no asistirá a la reunión convocada por el ministro de Economía, Martín Guzmán, en la Casa Rosada en el marco de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) al advertir que tiene una intencionalidad "mucho más política que institucional".

"Entendemos que así como está planteada es mucho más una reunión política que una reunión en serio, de trabajo e institucional. Siempre lo dijimos, una y mil veces, el ámbito de diálogo es el Congreso nacional. Siempre vamos a apoyar si esto además está en el marco de un programa que nos muestre cómo la Argentina va a crecer", dijo Rodríguez Larreta tras un acto.

Rodríguez Larreta lo dijo al contestar preguntas en el marco de encuentro en el que anunció mejoras en el servicio del SAME.

Después de insistir que "el compromiso" de la oposición para que el país llegue a un acuerdo con el FMI "siempre está", enfatizó que "como está planteada, es una reunión política".

Y agregó: "El ámbito de dialogo debe ser el Congreso, así lo dice la constitución. Ni siquiera estaban invitados los jefes de bloque parlamentarios de Juntos por el Cambio".

El Gobierno criticó a la oposición por bajarse de la reunión

El Gobierno nacional lanzó duras críticas luego que Juntos por el Cambio anunciara que no concurrirá el próximo miércoles a la reunión convocada por el presidente, Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán, para informar sobre los detalles de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En este sentido, la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, sostuvo que “lo más razonable es que mañana los gobernadores de todas las provincias estén en este marco institucional al cual han sido convocados ya que tantas veces hablan del diálogo, consenso y de la necesidad de tratar entre todos los temas de Estado”.

“La invitación es institucional, democrática, transparente, para todos los gobiernos que forman parte de un Estado que negocia con otras 200 naciones en el marco del FMI. La intención es solucionar el problema de una deuda que contrajo otro gobierno y que van a tener que seguir pagando los que vengan”, enfatizó Cerruti.

Asimismo, la Portavoz indicó que no entienden “la postura de no compartir una mesa de trabajo, de diálogo institucional con empresarios y sindicalistas pero nos parece que si esa era una de las condiciones no hay ningún problema en hacer primero el encuentro con los gobernadores, después el encuentro con los empresarios y sindicalistas”.