En medio de la discución por el bono voluntario, ¿cuánto reciben realmente los médicos por las consultas?

Como viene publicando este este diario, el Consejo Superior del Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires eliminó desde mediados de septiembre el "gasto operativo de consultorio" de mil pesos que debían pagar los pacientes de varias ciudades bonaerenses, entre ellas La Plata, a los profesionales de la salud.

No obstante, los médicos definieron hace diez días la implementación del Bono de Ejercicio Profesional (BEP), que fue adoptada por los profesionales de todas las sociedades científicas de La Plata, Berisso y Ensenada. Más allá de que es voluntario, el BEP trajo polémica.

En el primero de los casos, el "gasto operativo de consultorio" (GOC), se adoptó tras una intimación del Ministerio de Salud provincial al colegio profesional bonaerense. Y por eso, tras la decisión de eliminar el GOC, las sociedades científicas de La Plata, Berisso y Ensenada definieron empezar a cobrar el bono “voluntario” a los pacientes.

Los facultativos manifestaron que fue el último recurso ante el bajo valor de los bonos del Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA), que según señalaron ahora demora 30 días más en hacerse efectivo. Del lado de los pacientes, las quejas se repitieron en las últimas dos semanas.

Como se informó en EL DIA, el cobro lo ejecutan los profesionales que trabajan en distintas especialidades y atienden en consultorios particulares: pediatras, clínicos, flebólogos, nutricionistas, alergistas, diabetólogos, cardiólogos, traumatólogos, entre otros.

Desde el sector de los profesionales, sumaron un dato clave en este contexto. La obra social Ioma representa más de la mitad de los pacientes que concurren a consultorios, y en algunos casos representa hasta el 70 por ciento. Lo que generó impacto entre los médicos fue la modificación en copago del Bono B de la obra social bonaerense. Ese dinero en efectivo que percibían en el acto ahora pasó a pagarlo el Instituto, entonces tienen que esperar más de un mes, al menos, para percibirlo, lo que representa una “licuación de ese dinero” por la alta inflación que se registra en el país.

Por ejemplo, señaló un médico a EL DIA, con el convenio actual de la Agremiación Médica Platense y el IOMA, un profesional recibe $1103$ en el caso del bono A y 1500$ si es el C con copago incluido. "Ahora bien, pongamos de ejemplo un médico que atiende en un consultorio particular: en el caso del A (que es el más frecuente) de una consulta un médico debe pagar 6% a la AMP, 5% de aportes a la Caja de Previsión, la matrícula al Colegio, un 25% de Ingresos Brutos, honorarios a un contador y la mayoría de quienes comienzan atendiendo particular lo hacen alquilando consultorios", señalan para graficar la realidad desde ese costado.

"Esta realidad económica derivan en que ya sea alguien que recién comienza en la profesional como para los médicos de trayectoria, terminan con cargas horarias que llegan hasta 100 horas semanales", sostienen.

El mismo médico, agrega: "En estos casos de pluriempleo -al que atiende y trabaja en varios lugares en simultáneo- tiene consecuencias que debieran encender la alarma: desde problemas de salud, consecuencias físicas, no poder capacitarte y evolucionar como profesional. Lo de la carga horaria debiera estar regulada desde ámbitos nacionales", describieron.