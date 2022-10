Ya hay tensión entre médicos y pacientes por el bono voluntario

Desde hace diez días se implementó el Bono de Ejercicio Profesional (BEP) de 1.000 pesos. La medida fue adoptada por los médicos de todas las sociedades científicas de la Región (La Plata, Berisso y Ensenada). Con el paso del tiempo, muchos pacientes se sorprenden, y no gratamente al llegar al consultorio. Hay casos en los que aparecen las discusiones y el clima de tensión, porque tanto en áreas administrativas como en la consulta tratan de evitar la confección de la factura a cambio del dinero recibido, según quejas que recibió este diario.

La medida corre para todas las obras sociales. Si bien en principio se trató de un bono de 1.000 pesos, no cobran todos el mismo monto. En casos, piden menos dinero.

Por ejemplo, en un consultorio en el que atienden distintas especialidades en la zona del Parque Saavedra, el bono sale 500 pesos. Cuando los pacientes reclaman la factura los administrativos dicen que hay que pedírselo al profesional que lo va a atender. Sin embargo, la mayoría de los pacientes terminan retirándose del lugar sin la factura.

Uno de los pacientes que estuvo en el lugar planteó que “el médico te dice que ninguna obra social hace un reintegro y esquiva entregar la factura. Pero no quieren tomar que esto no sólo sirve para el reintegro. También, quizás, puede utilizarse para cuestiones impositivas. Es llamativo que no se entregue un comprobante por un dinero recibido”.

En otro consultorio del centro de la Ciudad, según pudo saber este diario, se produjo un encontronazo entre un paciente y la secretaria de un médico que al pedir los 1.000 pesos del BEP recibió una respuesta negativa por parte del paciente. Una vez que avanzó la conversación, el paciente le pidió la factura contra entrega del dinero, pero la administrativa le dijo que si quería una factura le cobraba más de 2.000 pesos porque iba a ser atendido como particular. La furia del paciente fue tal que directamente se retiró del lugar sin ser atendido. Al parecer, no fue el único caso que se dio en ese lugar.

Según profesionales de la salud consultados se registraron distintas experiencias en los diez primeros días del BEP. Están quienes afirman que los pacientes lo pagan sin molestia o enojo alguno y otros aseguran que la relación médico-paciente sufrió un desgaste porque no todos están de acuerdo en pagar algo sin recibir un comprobante por el dinero en efectivo que se pagó.

Uno de los médicos consultados por este diario remarcó que “la aplicación es irregular. Y algunos lo hacen según la afinidad que tengan con el paciente. Es voluntario, pero hay colegas que no lo toman bien si el paciente opta por no pagarlo, más allá de los recursos que puede tener la persona que va a consultar al médico”.

Vale resaltar que no todos los profesionales cobran el BEP. En el ámbito médico crece el comentario vinculado a que “la realidad está regulando lo que no se hace en forma oficial” -en relación al reclamo de aumento de honorarios que pagan las obras sociales-.

Del otro lado del escritorio, se siente resentida la relación de confianza que se establece en la consulta. En casos, con décadas en las que a un mismo consultorio acuden padres, hijos y nietos.

El BEP llegó no bien se dio de baja el bono por Gastos Operativos de Consultorio (GOC) que había sido creado por el Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires, con un tope de 1.000 pesos.

La medida, de dejar de cobrar el GOC, se adoptó tras una intimación del ministerio de Salud provincial al colegio profesional bonaerense.

Tras esa decisión de eliminar el GOC, las sociedades científicas de La Plata, Berisso y Ensenada se movilizaron rápidamente y decidieron empezar a cobrar el bono “voluntario” a los pacientes.

Hubo profesionales médicos que calificaron al nuevo bono como “un acto desesperado” y lo describieron como una alternativa frente a los problemas económicos que afronta el sector.

Otros, lo compararon con un “pedido de propina”.

Los pacientes que tienen obra social y van a los consultorios reciben el pedido del pago del bono como si fuera una obligación más, además de pagar la consulta según la cobertura que tiene.

“Casi en ningún momento dicen que es voluntario”, aseguró uno de los pacientes que hablaron con este diario.

El cobro lo ejecutan los profesionales que trabajan en distintas especialidades y atienden en consultorios particulares: pediatras, clínicos, flebólogos, nutricionistas, alergistas, diabetólogos, cardiólogos, traumatólogos, entre otros.

Hay pacientes que temen un “cambio en la atención” si no pagan el bono de ejercicio profesional

Además, los médicos sumaron un dato no menor: Ioma representa más de la mitad de los pacientes que concurren a consultorios, y en algunos casos representa hasta el 70 por ciento. Lo que generó impacto entre los médicos fue la modificación en copago del Bono B de la obra social bonaerense. Ese dinero en efectivo que percibían en el acto ahora pasó a pagarlo el Instituto, entonces tienen que esperar más de un mes, al menos, para percibirlo, lo que representa una “licuación de ese dinero” por la alta inflación que se registra en el país.

A ese panorama, los médicos le sumaron que en una reunión de hace una semana se planteó la posibilidad de que pronto correrá la misma suerte que el bono B, el bono C, de mayor valor aún. En diciembre la obra social bonaerense adoptaría esa medida, se calcula en el sector.

Hay especialidades que tienen algunas particularidades, como el caso de los clínicos, que no hacen prácticas y entonces, argumentan desde ese sector, que tienen una sola vía de ingresos y se les hace muy difícil sostenerse en el sistema.

La medida llegó en un contexto económico complejo, en el que varios consultorios particulares cerraron ante el crecimiento de los costos de funcionamiento: pago de servicios, sueldos de empleados administrativos, mantenimiento del lugar y el impacto de la suba en los alquileres.

“Se atenderá cada caso” y “se plantea como algo solidario”, indicaron los profesionales sobre el nuevo módulo que está generando polémica en los consultorios.

Cabe indicar que ni bien se conoció la noticia del cobro del nuevo bono, en el IOMA, por ejemplo, entienden que el bono podría ser considerado como cobro indebido. Para que llegue a esa instancia, los afiliados debieran denunciar tal situación. Hasta el momento, según pudo saber este diario, no hay ninguna presentación formal en la obra social bonaerense.