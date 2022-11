Bombazo en Francia: Karim Benzema afuera del Mundial

El delantero Karim Benzema, con una lesión en la pierna izquierda, fue desafectado hoy del seleccionado de fútbol de Francia, campeón vigente, y se perderá el Mundial de Qatar.



La noticia fue confirmada por la Federación Francesa de Fútbol (FFF) a través de un comunicado oficial, aunque todavía no se di a conocer a su reemplazante.



"Golpeado en el cuádriceps del muslo izquierdo, el delantero del Real Madrid (España) se ve obligado a renunciar a participar en el Mundial", especificó el parte de prensa de la FFF.



Y agregó: "Se realizó una resonancia magnética en un hospital de Doha, que desafortunadamente confirmó una lesión en el recto femoral, que requerirá un período de recuperación de tres semanas. Después de haber intercambiado con el Dr. Franck Le Gall, Didier Deschamps desafectó a Benzema para la Copa".



"'Estoy extremadamente triste por Karim, quien hizo de esta Copa del Mundo un objetivo importante. A pesar de este nuevo golpe para la selección francesa, tengo plena confianza en mi grupo. Haremos todo lo posible para cumplir con el enorme desafío que nos espera', dijo el seleccionador", cerró el parte.



Benzema, último Balón de Oro de la FIFA, había abandonado hoy la práctica en el estadio Jassim bin Hammad, de Doha, y, en principio, se había descartado su participación en el debut de Francia, el martes contra Australia (Grupo D).



El goleador, quien se había incorporado a las tareas normales junto al defensor Raphael Varane, había sido visto en “condiciones óptimas” durante los 15 minutos de entrenamiento que la prensa pudo presenciar por disposición FIFA.



Sin embargo, a mitad de la práctica, el delantero “tuvo que desertar la sesión, con una renguera”, y por la noche la FFF confirmó el rumor que había ido creciendo: Benzema no jugará la Copa.



La del goleador es la tercera baja de peso para el campeón del mundo, que no podrá contar tampoco con los volantes Paul Pogba y N'Golo Kanté, ambos lesionados.



Además de Australia, su primer rival, el seleccionado galo se medirá con Dinamarca y Túnez.