¿Chano en peligro? Misteriosos mensajes del cantante tras su presentación en La Plata

Este sábado se llevaron a cabo los festejos por los 140 años desde la fundación de La Plata. Sobre Plaza Moreno, como cada año antes de la pandemia, se instaló el escenario y, entre una tanda de artistas, uno de los shows más esperados fue el de Chano.

El ex líder de Tan Biónica cantó para más de 80 mil platenses en el cumpleaños de la Ciudad. Tras el espectáculo, donó su vestuario para los más necesitados, detalló en su cuenta de Twitter.

Luego de algunos meses salpicado por la tragedia y los padecimientos a causa de sus adicciones, el cantante alertó a sus fanáticos con un mensaje en la red social del pajarito. Allí, hizo alusión a que su vida podría correr riesgo.

En primer lugar, Chano quiso aclarar que está transitando el final de una etapa para “pasar a algo que deseo más”. Sin embargo, en este momento siente “cierta violencia psicológica y amenazas indirectas, acompañadas de sarcasmo e ironía”.

“Hasta ahí, todo más que bien. A algunos les cae mejor tus decisiones que a otros. Yo me banco la desidia o bronca de los demás que no piensan como yo, porque sé que es gente transitoria y random”, siguió.

“Pero hace nueve días, una persona que colabora conmigo me dijo ‘Cuidate. Te quieren hacer mal. Están haciendo algo en tu contra con el objetivo de lastimarte. Es gente muy oscura’. Nunca viví algo así. Tal vez no sea nada pero se los cuento por si me pasa algo. Lo que esta persona me dijo, yo ya lo suponía y a esta gente oscura, a la que ella se refiere, también la tengo identificada. Espero que no sea nada”, cerró.

Ante estos mensajes preocupantes, sus fanáticos y entorno lo acompañó con mensajes de apoyo. “No te enganches con los resentidos ni los violentos! Para adelante Chano, vos podes!”, “Siempre vamos a estar bancándote y cuidándote de todo y contra todos” y “Nunca estás solo si estás con nosotros”, son algunos de los tuits que recibió.