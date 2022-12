Violencia sin freno: golpes, gritos y amenazas en la Región

El calor, la época del año, la crisis económica y vaya a saber uno cuántas circunstancias se pueden advertir cuando se habla de violencia entre personas. No obstante, no existe justificación que valga para semejante nivel de furia con el que se convive a diario no sólo en La Plata, sino en toda la región.

Justamente ayer se registraron al menos seis hechos que terminaron con varios aprehendidos, lesionados y algunos daños severos. Uno de ellos ocurrió en Berisso, en la zona de calle 149 entre 16 y 17. Hasta ese lugar llegaron los efectivos de la comisaría primera, quienes fueron alertados por un aparente conflicto vecinal.

Los uniformados observaron un tumulto de gente que momentos antes había mantenido una discusión, por causas que aún se desconocen. Incluso, una de las vecinas portaba un arma blanca. Al ver llegar las patrullas, la mujer corrió hasta su casa y se escondió allí.

“La joven había amenazado a una mujer con un cuchillo y después se fugó”, detalló una fuente del caso de violencia.

Los uniformados llegaron a ver como la implicada descartaba el arma con la que amenazó a su par, para luego intentar ingresar a una vivienda. Finalmente, los agentes lograron interceptarla y trasladarla esposada hasta la dependencia policial. Ahora enfrenta cargos por “amenazas agravadas”.

En otro episodio registrado también en Berisso, una mujer destrozó el auto de su pareja tras una discusión, lo amenazó de muerte y quedó detenida.

Sucedió en la cuadra de 143 entre 8 y 9. Tal como se aprecia en la imagen que acompaña este artículo, los vidrios de un Ford Fiesta de color azul fueron destruidos por la implicada, quien utilizó un martillo para hacer estallar el cristal.

Todo comenzó en horas de la mañana de ayer, cuando el novio de la mujer de 35 años llamó a la Policía para denunciar que su pareja lo había agredido e intentaba matarlo. Los efectivos de la comisaría cuarta acudieron a la escena y encontraron al hombre en un estado de desesperación. Según refirió, la pareja lo había amenazado con la herramienta diciéndole “vos me arruinaste la vida, te voy a matar”. Luego, corrió hasta el auto y comenzó a darle fuertes golpes.

Por estos hechos, la mujer quedó detenida y fue trasladada a la dependencia donde quedó alojada e imputada por el delito de “daños y amenazas”. Se le secuestró el martillo y un cuchillo tramontina de cocina.

En tanto, en un barrio de nuestra ciudad, un joven de 18 años fue aprehendido por efectivos de la subcomisaría La Unión, acusado de ocasionar disturbios y dañar la casa de un vecino.

Sucedió ayer, en 529 entre 147 y 148. Allí, el sujeto comenzó a arrojar piedras contra la vivienda, dañando el portón. Los efectivos le dieron la voz de alto y luego lo redujeron para llevarlo aprehendido.

En pleno centro, otra discusión entre vecinos casi termina en una tragedia. Fue en 42 entre 7 y 8, donde dos jóvenes de 21 y 25 años se trenzaron a golpes de puño en el rostro.

“Estaban en aparente estado de ebriedad”, aseguró una fuente. A pesar de ello, los jóvenes llegaron a lesionarse y provocarse algunos hematomas, uno de ellos posee una inflamación en el párpado izquierdo, aunque las heridas no revestían gravedad.

Posteriormente, los revoltosos fueron aprehendidos y trasladados a la comisaría segunda, donde fueron imputados por “lesiones recíprocas”.

Otro hecho de violencia de género se produjo en una vivienda de Villa Elisa, donde un joven de 22 años fue arrestado acusado de agredir a su expareja.

Ocurrió en la zona de 5 y 422. Según relató la madre de la víctima, el sujeto llegó al domicilio con una actitud impetuosa e intentó entrar a la fuerza a la propiedad.

En ese momento fue que decidieron llamar a la Policía, quienes llegaron al lugar a los pocos minutos.

“Cuando llegaron lo oficiales, el sujeto profirió amenazas a la víctima y en su intento de ingreso provocó daños sobre el portón de acceso a la finca, motivo por el que procedieron a su aprehensión”, aseguró una fuente del caso.

La madre de la víctima reveló que el sujeto ya había tenido esas actitudes anteriormente, y que su hija no lo denunció por miedo a represalias.

El joven de 22 años quedó finalmente detenido en la comisaría decimosegunda por el delito de “daños y amenazas”, y será indagado en las próximas horas por el fiscal Martín Almirón, titular de la UFI Nº 8 de La Plata.