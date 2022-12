¡Piedra libre! El ciervo apareció de nuevo en La Plata y ahora lo vieron por Gorina

El ciervo sigue suelto en La Plata y ahora lo vieron en otro barrio. Según vecinos comentaron al WhatsApp de EL DIA, y enviaron una foto, al animal lo vieron esta mañana merodeando por Gorina.

La imagen pertenece a la esquina de 479 y 138, donde cerca de las 9 los vecinos advirtieron su presencia. De inmediato dieron aviso a las autoridades, quienes empezaban a montar nuevamente el operativo para intentar atraparlo.

Ayer el ciervo estuvo por las calles de City Bell y para el final de la tarde ya nadie lo pudo volver a ver. Ni siquiera el equipo de técnicos de la Municipalidad y la Provincia que lo buscaba.

El animal fue visto por primera vez en calle 25 entre 473 y 473 bis. El primer informe llegó a través del contacto de una lectora de este diario. La vecina no daba crédito de lo que veía en su calle. Ante la alarma generalizada, primero comenzaron a perseguirlo cuatro móviles policiales. Como se calculaba, el animal se asustó y escapó. “Al rato se fueron de la 25, que es una calle cortada”, mencionó la citybellense. Se lo pudo ver también en 474 y 12.

Por la tarde, una fuente oficial confirmó que “se dio a la fuga y no pudo ser rescatado por los equipos que intervinieron en el operativo”. Tanto la Dirección de Protección Animal como la Dirección de Flora y Fauna de la Provincia (ECAS), el Comando de Patrullas, Guardia Urbana de Prevención, Protección Civil y Policía Ecológica actúan para poner al ciervo a resguardo.

“Los equipos dispusieron un rastrillaje planificado por el perímetro en cuestión, partiendo desde calle 14C y 476, subiendo por la 476 hasta 17 y, posteriormente, a 18”, afirmó una fuente vinculada con el operativo. El ciervo dobló en sentido a calle 473 bis hasta Camino General Belgrano, la cruzó, fue visto en 475 y 26 e ingresó al descampado ubicado en 475 y 132. La última vez que se lo vio fue allí. Pero hoy volvió a aparecer en Gorina.

Se trata de un ciervo de la especie axis. En las primeras especulaciones se mencionó la posibilidad de que estuviera en cautiverio en la Estación de Cría de Animales Salvajes (ECAS), del Ministerio de Desarrollo Agrario. Una fuente de esa cartera afirmó que no pertenece al plantel de animales bajo custodia de ese organismo.

En este contexto, una lectora que se comunicó con este diario, consideró que “nadie es `dueño´ de un ciervo”, dijo y consideró que en caso de que se trate de un particular, estaría incurriendo en un delito. Pienso que “en lugar de plantear la búsqueda del dueño hay que devolver el ejemplar a su hábitat natural”.

A mediados de año, el robo de “Dientes”, un mono tití pincel que fue sustraído del Bioparque por segunda vez en el año, expuso -otra vez- la maniobra delictiva conocida como “mascotismo”. La práctica se relaciona con el tráfico de fauna e implica que los animales silvestres sean extraídos de su hábitat, retenidos y transportados en pésimas condiciones. También incluye el capítulo de la tenencia en viviendas particulares.

Según datos de proteccionistas, 9 de cada 10 mueren antes de llegar al comprador. El mercado del comercio ilegal de vida silvestre genera, según estimaciones, entre 15 y 20 mil millones de dólares al año.

Se trata de la cuarta actividad de comercio ilegal a nivel global, luego de la venta de drogas, la falsificación y el tráfico de personas. Este delito es denunciado a diario por organizaciones proteccionistas y se lograron centenares de allanamientos y decomiso en rutas y fronteras de todo el país.

El llamado mascotismo de fauna silvestre es una práctica prohibida por la ley. Tanto, los organismos públicos con incumbencia en el tema y las asociaciones civiles dedicadas a la promoción del bienestar animal prohíben y combaten la práctica. El marco de ese delito aparece definido en la ley 12.238 que regula la actividad de lo que eran los zoológicos.

Según opiniones de especialistas, por haberse escrito y aprobado hace más de veinte años, la norma ya no responde por completo a las perspectivas actuales sobre la defensa del medio ambiente y de la vida silvestre. No obstante, una serie de decretos reglamentarios y algunas reformas de la legislación prohíben el confinamiento de fauna cuyo hábitat no es justamente el jardín o el parque de las casas de familia, como se ha visto también en la Región.