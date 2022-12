La vecina de Cristina en Recoleta: "Es un capricho para ajustar la realidad a su relato"

Ximena de Tezanos Pinto, es la vecina de Cristina Kirchner y cuestionó el pedido de allanamiento de su departamento por parte de la vicepresidenta, que fue rechazado por el juez Marcelo Martínez de Giorgi.

"Lo siento como un capricho de Cristina para ajustar la realidad a su relato para poder salvarse y ponerse como que ella es una víctima. Ella fue víctima de Sabag Montiel, que andá a saber con quién planeó el fallido atentado", dijo en una entrevista en radio Rivadavia.

Tezano Pintos también habló de la presencia de Gastón Guerra, militante de la agrupación Revolución Federal, en su departamento, que fue otro de los motivos para que la señalaran como parte del atentado contra la ex presidenta.

"El hecho que Gastón Guerra, Leonardo Sosa y otras personas hayan venido a mi casa no hace que yo haya estado planificando un atentado", sentenció.

"Gastón vino a arreglar unos azulejos que se cayeron de casa. Si hay un informe donde vieron los whatsapp, vieron la conversación conmigo y saben de qué fue", agregó.

En el marco de la investigación, los abogados José Ubeira y Marcos Aldazábal presentaron una serie de medidas contra los integrantes de Revolución Federal pero también pidieron que se revise el departamento de Recoleta de la vecina de la actual vicepresidenta.

"No deseo ni deseé jamás la muerte de Cristina Kirchner. Me importa una reconstrucción de la Republica, hacer desaparecer la corrupción... No se trata de muerto el perro se acaba la rabia. No. Acá hay que atacar el problema", afirmó Ximena.

"Qué movimientos puedo conocer yo de Cristina, se le conoce más información de conversaciones que tiene por cosas que se le filtran dentro de su gente que lo que puedo saber yo de afuera", aseguró.

Finalmente, contó cuando fue la única que vez que se cruzó con la mandataria nacida en La Plata, detallando que fue en 2016 cuando le manifestó un "halago" por haber sido dos veces presidenta de la Argentina.

"El juez dijo que yo no estoy ni imputada. Piden un allanamiento, me investigan en las redes y voy a aprovechar esta oportunidad, esta construcción en la que Cristina me ve a mi, pone en mi un montón de cosas. Voy a ir respondiendo paso por paso cada una de las cosas que tengo que refutar", concluyó.