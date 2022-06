A un jubilado platense le vaciaron la cuenta y denuncian extracciones "fantasmas"

Una familia realizó una fuerte acusación a una entidad bancaria en la que aparentemente a un jubilado de 83 años le despojaron unos 120 mil pesos de su cuenta bancaria y que desde hace un mes, nadie les resuelve la situación. Por otro lado afirman y les llama la atención que los movimientos en la cuenta son extraños y que pese a que les dieron comprobantes en la sucursal, los extractos no aparecen en el home banking.

Ante esto y pese a varias denuncias, el dinero aún no aparece. La víctima, Leónidas Segundo Bonomi, retirado de la Policía, sufrió una descompensación por esta situación en los últimos días y se encuentra bastante disgustado por el inconveniente. Ante esto, su nieta le detalló a EL DÍA que la situación es poco clara y que existen antecedentes similares, que afectaron a otros usuarios en la misma sucursal.

"A mi abuelo de 83 años lo bolud.... Él es retirado de Policía y desde que se retiró cobra su jubilación en la sede del Banco Provincia de Meridiano V, ubicada en 17 y 67. Cada seis meses o un año, saca un préstamo que le da la Caja de Policía, que tiene una tasa de interés muy baja. Con eso arregla su casa, su auto, porque es un hombre muy activo para la edad que tiene. A los cinco días fue a retirar plata y hacer una extracción en el cajero de 20 mil pesos y cuando le dio el saldo, se dio cuenta que tenía menos. Fue mucha la plata que le faltaba, pero el nunca sacó ese monto. Fue al banco y lo trataron de una forma dudosa, le dieron un número para que reclame y le entregaron 3 mi pesos, sin hacerle firmar ningún papel, diciendo que era por un descuento que le habían hecho mal hace unos meses. Pero el movimiento fue extraño de todos los del banco", destacó la joven.

Ante la compleja situación, comenzó a involucrarse en el tema y a investigar sobre lo ocurrido: "Ayudamos a mi abuelo porque es grande e hicimos un reclamo, donde me dijeron que se iban a comunicar conmigo. Hace un mes y medio que estamos llamando, pero nos dicen siempre lo mismo: que están analizando la situación, porque en el comprobante dicen que son extracciones por cajero. Y revisando el mismo, parece como que alguien lo hubiese modificado, porque me aparecen unas fechas que no corresponden y que a mi no me aparecen en el home banking. Me aparece que se hicieron seis extracciones de 20 mil pesos, que él nunca retiró. Además son horarios donde él no pudo haber sacado la plata, porque siempre está llevando a mi hermana al jardín o me lleva a mí a trabajar".

La joven además detalló la respuesta que le dio la sucursal durante este tiempo: "Desde el banco no nos dan ninguna solución y a él la Caja le está descontando la cuota todos los meses de este último préstamo, que él no pudo utilizar. Nosotros sacamos el cálculo de lo que le sacaron en la cuenta y es un montón. Tampoco entendemos la falta de respuestas y haya muchos recursos para saber cómo sacaron la plata. Mi abuelo jura que él no lo sacó. Por todo lo que pasó, mi abuelo estuvo en el hospital por una descompensación. Es una situación lamentable y queremos que nos devuelvan el dinero".

Y agregó, que en las últimas horas, volvieron a insistir: "Fuimos al banco y nos explicaron toda la situación; que desde dentro de la sucursal, no lo pueden solucionar. Me hicieron una nota para agregar al reclamo, donde dice que mi abuelo necesita y cuenta con esa plata. Está mala asentado el reclamo, porque resulta que dicen que él desconoce 10 cargos cuando en realidad desde un primer momento, él desconoce 6. Hay 4 que le agregaron y no sabemos por qué. Llamé por teléfono y me dijeron que tampoco se hacen cargo; me dijeron que lo pasan a un departamento aparte, pedí comunicarme con ese lugar y me dijeron que ellos no tienen comunicación. No entiendo la verdad, porque si le pasan todos los reclamos, cómo no tienen comunicación. Tampoco me quisieron pasar con un representante y cuando les dije que iba a iniciar acciones legales, me dijeron que me quede tranquila porque es algo que se resuelve favorablemente. Pero que no saben decirme cuando va a ser".

A su vez, confesó que desde el banco le afirmaron que esto sucede regularmente: "No me dicen nada y ya pasó un mes. Hablé con la Defensoría, me tomaron el reclamo amablemente y me dieron los pasos a seguir. Desde adentro del banco, me dijeron que esto siempre pasa y que suelen hacer la vista gorda. Se pasan la pelota de un lado a otro y mi abuelo, mientras tanto, tiene que sobrevivir con monedas. No sabemos que hacer, porque le sacaron 120 mil pesos de la cuenta".