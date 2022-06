El platense Etcheverry quedó eliminado en Wimbledon

El platense Tomás Etcheverry no pudo en su debut en Wimblendon y quedó eliminado, luego de realizar un gran partido. En la primera ronda del Grand Slam que se disputa en césped, cayó ante el francés Ugo Humbert por 6-3, 3-6, 4-6, 6-3 y 6-4. En total, el encuentro duró tres horas y 32 minutos.

Sin dudas, ha sido una gran actuación luego de una buena preparación, en un partido que fue muy físico y mental. En un duelo que fue parejo, el quiebre se produjo en el cuarto set, donde el francés se soltó y terminó encaminando su triunfo con un fuerte servicio. Cabe destacar que el encuentro estuvo demorado por lluvia en el primer set en la cancha 6, con el marcador 4-3 a favor de Humbert.

Avanzaron Schwartzman y Báez, mientras que Cerúndolo no pudo ante Nadal

Los tenistas argentinos Sebastián Báez y Diego Schwartzman debutaron hoy con victorias en la primera ronda en el torneo de césped de Wimbledon, el tercer Grand Slam del año, al tiempo que Francisco Cerúndolo jugó un gran partido contra el español Rafael Nadal pero perdió en cuatro sets.



El bonaerense Báez, número 35 del ranking mundial y campeón este año en el ATP de Estoril, pudo presentarse hoy debido a que el partido fue postergado el lunes por lluvia en el Grand Slam sobre césped que se juega en Londres y derrotó al japonés Taro Daniel por 6-4, 6-4 y 7-5.

Con un juego sólido y fuerte desde la base y buenas definiciones para quebrar el saque de Daniel (118 del mundo) en el momento justo, el tenista de 21 años nacido en la localidad bonaerense de San Martín se impuso con cierta holgura ante un rival que no pudo neutralizar el juego del argentino en 2 horas y 21 minutos de partido, en la cancha 11 del All England. En la próxima ronda, Báez se medirá por primera vez en el circuito con el belga David Goffin (58), quien venció al moldavo Radu Albot (113) por 6-2, 6-2 y 7-6 (7-5).



A los 21 años y 6 meses, en su primer partido en el cuadro principal de Wimbledon, Sebastián Báez se convirtió en el tenista argentino más joven en lograr su primera victoria en el Abierto de Inglaterra desde que lo hiciera Juan Martín del Potro (con 18 años y 9 meses) en 2007.



Por su parte, el "Peque" Schwartzman (15) no tuvo mayores inconvenientes para avanzar a la segunda ronda luego de superar al estadounidense Stefan Kozlov (107) por 6-3, 6-2 y 6-2 en 2 horas y 24 minutos de juego en la cancha 18 del césped del All England.



El próximo rival del "Peque" Schwartzman será el británico Liam Broady (143 del ranking mundial de la ATP y que recibió una invitación), quien superó al eslovaco Lukas Klein (243), proveniente de la clasificación, por 4-6, 6-3, 7-5, 6-7 (2-7) y 6-3.



En el court central, Francisco Cerúndolo (41) le hizo un partidazo al español Rafa Nadal (4 del mundo y máximo ganador de torneos de Grand Slam: 22) en su debut absoluto en Wimbledon, aunque finalmente el bonaerense cayó por 6-4, 6-3, 3-6 y 6-4 en 3 horas y 33 minutos de juego.



Cerúndolo, de 23 años, no logró aprovechar varios sets points a favor para quebrar a Nadal (36) en el cuarto set y el mallorquín no perdonó para festejar como si fuera un título la complicada victoria sobre "Fran".

Además Federico Coria, ubicado en el puesto 67 del ranking mundial de la ATP y quien ayer ganó el Challenger de Milán, quedó eliminado en el césped de Wimbledon ante el checo Jiri Vesely (68) por 6-2, 6-3 y 7-6 (7-3), luego de 1 hora y 50 minutos de juego.

También Federico Delbonis (84) quedó eliminado hoy en la ronda inicial del Abierto de Wimbledon, al ser derrotado por el neerlandés Tim Van Rijthoven (104) por 7-6 (9-7), 6-1 y 6-2, al cabo de 1 hora y 44 minutos de enfrentamiento

Más tarde, el santafesino Facundo Bagnis (102) cayó en el estreno en el certamen ante el austríaco Dennis Novak (153) por 7-6 (9-7), 2-6, 6-4 y 6-3, luego de 2 horas y 51 de enfrentamiento.



En tanto, el mundo del tenis está alerta por un rebrote de coronavirus por el que se tuvieron que bajar el italiano Matteo Berrettini, 11 del ranking y finalista de la edición 2021 de Wimbledon, y el croata Marin Cilic, número 17 del mundo, que fue semifinalista del último Roland Garros, ambos contagiados.