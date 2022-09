La Cámpora y el PJ porteño se movilizaron para respaldar a Cristina Kirchner

Dirigentes, legisladores, militantes y simpatizantes del Frente de Todos (FDT) de la ciudad de Buenos Aires se congregaron hoy en Parque Lezama, en respaldo a la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner tras el intento de asesinato que sufrió días atrás en la puerta de su domicilio, y coincidieron en repudiar el ataque a la expresidenta, condenar los discursos de odio y en la necesidad de ratificar "el pacto democrático" que rige en Argentina desde 1983.



"Estamos acá para abrazar una vez más a Cristina. Tenemos que hacer un país en el cual no sea posible que un grupo de inadaptados y locos piense que puede atentar contra la vida de la Vicepresidenta. Sabemos que a las 21 de la noche del 1 de septiembre pasado se rompió el pacto democrático, algo que creíamos saldado y sin grietas", señaló la portavoz de la Presidencia Gabriela Cerruti, una de las oradoras principales que tuvo este acto.



En las primeras horas de la tarde, las escalinatas del Parque se llenaron de familias, militantes y jóvenes manifestantes que concurrieron a esta convocatoria organizada bajo el lema "El pueblo cuida a Cristina, Cristina cuida al pueblo".



Al proseguir con su alocución, la funcionaria nacional afirmó que el pacto democrático establecido en diciembre de 1983, "se fundó por la lucha de las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, y pensábamos que nunca iba a estar en juego".



"Hablamos de discurso de odio y siento que le quitamos ideología. Es un discurso de la ultraderecha que tiene además intereses económicos y que muchas veces se monta en situaciones que los países atraviesan para buscar adhesiones en los sectores más desposeídos. Lo que escuchamos en el discurso político se ha convertido en un discurso claro y político", remarcó Cerruti.



La portavoz recordó que la presidenta del principal partido de oposición, el PRO, "no fue capaz de repudiar el atentado", en una clara referencia a la exministra de Seguridad Patricia Bullrich.



"Tres cosas que sabemos. Cristina está viva; la justicia está investigando y hay dos presos; y por ahora no sabemos por qué y cómo se llevó adelante este ataque. El agresor no es un extraterrestre, sino un pibe como cualquier otro metido en un discurso de odio", indicó sobre Fernando Sabag Montiel, acusado de haber intentado matar a la expresidenta.



A su turno, el senador nacional del FdT y titular del Partido Justicialista de CABA, Mariano Recalde, criticó al fiscal Diego Luciani, quien pidió en el juicio por el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz doce años de condena para la expresidenta, al afirmar que es un magistrado "misógino, patriarcal y amigo" del expresidente Mauricio Macri.



Luciani "en su alegato transmitido en cadena nacional dijo una sarta de improperios, de discursos políticos berretas plagados de frases hechas del gorilismo. Eso generó la reacción de un pueblo que se hartó de provocaciones", sostuvo Recalde.



Y en ese sentido, agregó: "El 1 de septiembre despertaron al pueblo que ya le dijo muchas veces no a la violencia. Pensaban que con estás maniobras nos iban a debilitar y nos fortalecieron. La unidad está más fuerte que nunca en Argentina y en CABA también. Vamos a seguir en la calle", aseguró.



Por su parte, el diputado nacional Leandro Santoro afirmó que la convocatoria tenía el propósito de "defender a Cristina", quien "representa algo más que un nombre propio".



"Cristina dejó de ser patrimonio del peronismo para ser patrimonio de Argentina, porque expresa un proyecto de país y una forma de democracia, la pasión que une estas generaciones. Esta lucha se vincula con una lucha más profunda que es la de ampliación de derechos y una Patria soberana. Pensaron que iban a poder doblegarnos porque hicieron creer a un sector de la sociedad que eran reales. Metieron preso a Lula (Da Silva) en Brasil; hicieron lo mismo con (Rafael) Correa en Ecuador, y quisieron hacer lo mismo con Evo (Morales) en Bolivia. La diferencia es que acá existe un movimiento popular que no va a permitir semejante atropello", advirtió.



El diputado Santoro consideró además que el juicio que se sigue contra la expresidenta es un proceso "arbitrario" sin un tribunal "imparcial".



"Somos el espacio político de los DDHH. Al odio en Argentina, provenga de dónde provenga, el FdT y el campo popular le van a levantar la bandera de Cristina y más alto la celeste y blanca para garantizar una Argentina para todos y todas", subrayó.



También hablaron durante la convocatoria les legisladores porteñes Ofelia Fernández, Claudia Neira y Matías Barrotaveña, el dirigente del PJ porteño Víctor Santa María y la investigadora Dora Barrancos, entre otros.