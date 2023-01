La agenda deportiva del domingo 1ro de enero, con dos campeones del mundo: partidos, hora y TV

Este 1ro de enero hay una recargada agenda deportiva para disfrutar. Lo destacado, a las 11, donde e Tottenham Hotspur del argentino Cristian "Cuti" Romero recibe al Aston Villa de Emiliano "Dibu" Martínez, ambos jugadores de la Selección Argentina campeona del mundo en Qatar, en un partido corresponde a la 18va. fecha de la Premier League.

La agenda completa:

PREMIER LEAGUE

11:00 - Tottenham vs Aston Villa (STAR + / ESPN)

13:30 - Nottingham Forest vs Chelsea (STAR + / ESPN)

LIGUE 1 DE FRANCIA

11:00 - Angers vs Lorient (STAR +)

11:00 - Monaco vs Brest (STAR +)

13:00 - Olympique de Lyon vs Clermont (STAR +)

16:45 - Lens vs PSG (STAR + / ESPN)

NFL (FÚTBOL AMERICANO)

15:00 - New England Patriots vs Miami Dolphins (FOX SPORTS 2)

15:00 - Indianapolis Colts vs New York Giants (FOX SPORTS 3)

18:00 - LA Chargers vs LA Rams (FOX SPORTS 3)

18:00 - Green Bay Packers vs Minnesota Vikings (FOX SPORTS 2)

22:00 - Baltimore Ravens vs Pittsburgh Steelers (ESPN 2 y STAR +)

LIGA NACIONAL (BÁSQUET)

20:00 - Obras vs Boca

20:00 - San Lorenzo vs Independiente de Oliva

21:00 - Platense vs Instituto

21:30 - Comunicaciones Mercedes vs Atenas



UNITED CUP

10:30 - Croacia vs Argentina (DIRECTV SPORTS / 1610)

MAÑANA, LUNES 2 DE ENERO

PREMIER LEAGUE

14:20 - Brentford vs Liverpool (STAR + / ESPN)

LIGUE 1 DE FRANCIA

12:50 - Lille vs Reims (STAR +)

15:00 - Montpellier vs Olympique de Marsella (STAR +)

17:00 - Rennes vs Niza (STAR + / ESPN)

NBA

21:00 - Philadelphia 76ers vs New Orleans Pelicans (DIRECTV SPORTS 2 / 1612)

NFL (FÚTBOL AMERICANO)

22:00 - Cincinnati Bengals vs Buffalo Bills (ESPN 2 Y STAR +)

UNITED CUP

05:00 - Rafael Nadal vs Nick Kyrgios (DIRECTV SPORTS / 1610)

LIGA ACB

17:00 - Real Madrid vs Barcelona (FOX SPORTS)