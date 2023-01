“Pensé en cantar desnuda con la bandera”: la confesión de Lali, en la previa a entonar el himno en el Mundial

Ahora, la afamada cantante volvió al ciclo español “El Hormiguero". Lali, recordó la previa a entonar el himno en el Mundial: “Pensé en cantar desnuda con la bandera". Contó todo el backstage a su presentación en Qatar.

Recordemos que, muchas fueron las dudas que se generaron respecto de quién estaría a cargo de entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino antes del cotejo entre la Argentina y Francia en la final de Qatar 2022, y esa cuestión se logró despejar en las primeras horas de ese domingo cuando se la pudo ver a Lali Espósito probando sonido mientras cantaba la canción patria.

“Así”, con las lágrimas cayendo por su rostro y solo esa palabra, comenzó a graficar la cantante lo emocionada que se sentía, faltando poco más de 12 horas para el cotejo. Según explicó en otra instantánea, “es de manija, nervios, emoción y felicidad”. Ya pasó casi un mes de ese histórico momento y la cantante se presentó nuevamente en el programa español El Hormiguero, donde reveló detalles de cómo fue el llamado y los instantes previos a tamaña responsabilidad.

Asimismo, su presentación en el ciclo también respondió a la presentación de la última temporada de la serie que protagoniza, Sky Rojo, que llegará a Netflix el 13 de enero. En la exitosa ficción española de los creadores de ‘La casa de papel’ , Coral (Verónica Sánchez), Wendy (Lali Espósito) y Gina (Yany Prado) intentarán empezar una nueva vida tras conseguir huir de Romeo, el malvado proxeneta interpretado por Asier Etxeandia.

Si entrada al estudio fue a toda fiesta con la canción Muchachos, que ya quedó en la memoria de todos, envuelta en una bandera argentina y con un vestido rojo corto debajo. “Empoderada y campeona del mundo”, fue lo primero que expresó Lali, mientras era abrazada por el actor Miguel Ángel Silvestre, su compañero en la ficción.

“Te llamaron 20 horas antes del partido para que cantases el himno de Argentina en el Mundial”, comenzó la charla el conductor Pablo Motos, a lo que Lali contestó que “sí, una tontería, uno hace todos los días eso. Unos nervios...” para luego directamente aclarar que fue “un calvario”. Es que, como aclaró, “yo estaba de jarana en Qatar, estaba disfrutando, de paseo, como una turista más”, además de incluso confirmar que estaba afónica por haber estado de fiesta el día anterior. Y agregó: "En ese marco, me llama Pepo y me dice que quieren que cante el himno en la final del Mundo, y me puse a llorar, yo no puedo hacer esto", confesó emocionada.

“Seis de la tarde recorriendo shoppings a comprarme algo que ponerme. Soy medio enano, entonces todo me queda grande a mí, entonces iba por todas las marcas probándome vestidos y lloraba en todos los probadores. Confieso que pensé seriamente en cantar desnuda con la bandera argentina porque no tenía vestido. Al final encontré ese vestido precioso, me lo compré y me armé un look. 10 de la noche me compré el vestido”, reveló.

Por otra parte, no solo el vestido el problema, y continuó relatando que “al otro día, 11 de la mañana estaba en el ensayo general. Gente de la FIFA gritando, gringos diciendo cosas que yo no entendía, yo con un micrófono mirando para dónde pruebo”. Y llegaría el inconveniente de la pista. “para los que no saben, la tonalidad del himno nacional es muy baja para una mujer, entonces yo a las 11 de la noche desde Qatar le estaba pidiendo a mi productor en la Argentina si me hacía una versión dos tonos arriba. La mando a un responsable con quien estábamos hablando, que no sabíamos muy bien cuál era su rango ni su puesto en la producción del Mundial y al otro día cuando voy a probar sonido avisan que es un solo ensayo, y cuando entro al campo a probar mi himno ponen el que no era”.

Allí, ya siendo una caja de nervios, le explica a uno de los responsables que no era la pista que habían previsto, que era otra, a lo que le contestan que “es la única”, para luego dar media vuelta y retirarse. “Casi me pierden ahí, por mis nervios”, contó Lali, quien se fue de allí a un camarín “rogando a un dios, al que sea, que pongan el track que era. Salí entregándome al destino, pensando en mi padre, en mis amigos con la cara pintada de Argentina, mirando la tele, y todo se redujo a algo tan simple como ‘no sé cómo lo voy a cantar, pero lo canto con el corazón, que es lo que importa en estas circunstancias’”, finalizó Lali.