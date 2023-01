"Ideas delirantes": la pericia a la mujer que mató a su pareja y le cortó los genitales en La Plata

El crimen que ayer sacudió y causó fuerte impacto en La Plata en el cual una docente de 41 años fue detenida acusada de matar a puñaladas y mutilar a su marido en la casa que compartían en 81 y 28, en el barrio platense de Altos de San Lorenzo, sigue dejando tela para cortar.

Como se informó desde ayer, la víctima se llamaba Pedro Zárate, un músico de 50 años. La pareja tenía un hijo de 6 años que se calcula estaba presente al momento del horrendo asesinato, el miércoles pasado.

Según las fuentes, la cuñada de la víctima encontró a Zárate mutilado y asesinado cuando fue a buscarlo a su casa, preocupada porque no sabía nada de él desde el domingo y no contestaba los llamados telefónicos.

Al ingresar a la casa ubicada en las calles 81 y 28, de La Plata, donde el hombre vivía con su hermana, la mujer lo encontró tendido sobre la cama, con puñaladas en el tórax y otras partes del cuerpo y con los genitales seccionados, detallaron los voceros.

Tras el hallazgo, la mujer dio aviso a la Policía, a quien le informó que el pasado martes su hermana Florencia se había presentado en la casa de su madre, en Gonnet, con sus manos manchadas de sangre.

De inmediato, la investigación se centró en la esposa de la víctima y se estableció que la imputada se habría dado a la fuga del lugar en su vehículo Fiat Palio color azul, que fue hallado luego abandonado en inmediaciones del Parque Saavedra, sobre calle 12, entre 65 y 66.

Desde ese lugar, la sospechosa abordó un taxi que la llevó hasta la vivienda de su madre, ubicada en la calle 490 al 1900, entre 14 y 14 bis, de Gonnet, donde fue aprehendida y puesta a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 de La Plata.

Una fuente judicial explicó que la acusada "quedó internada ayer en el Hospital San Martín de La Plata", que "no se puede decir si es inimputable o no, pero lo que es cierto es que por el momento no está en condiciones de someterse a proceso penal".

Finalmente, en las últimas horas se avanzó con las pericias médicas y psicológicas sobre la mujer. Según pudo saber EL DIA, la mujer quedó alojada en una clínica psiquiátrica de la Ciudad, y todo lo que expresó lo hizo a modo de "ideas delirantes".