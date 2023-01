El FdT avanza en un proyecto para expropiar un laboratorio vinculado a la compra de gel íntimo

Unos veinte diputados nacionales del Frente de Todos pusieron recientemente la firma para avanzar en un proyecto de expropiación del laboratorio Roux Ocefa, que había quedado involucrado en una polémica por la compra de gel íntimo. Se trata de una empresa que recibió fondos del Estado en medio de los fantasmas de una posible quiebra. Actualmente es administrada por la cooperativa Farmacoop.

Una publicación de Infobae informó que la iniciativa del oficialismo busca expropiar cuatro propiedades y bienes de la firma claves para para la fabricación de medicamentos que representan cifras millonarias en el ámbito de la salud.

Se estiman que hay en juego alrededor de un centenar de certificados que habilitan la fabricación de medicamentos. Durante la pandemia, la cooperativa fabricó barbijos, alcohol en gel, y un test rápido para detectar el Covid-19.

A raíz de la situación de quiebra del laboratorio, se subastó hasta el momento una amplia cantidad de bienes, tales como unos campos en Luján, valuados en 800 mil dólares, un edificio en Bahía, y otro inmueble en la calle Montevideo por un monto de 1,5 millones de dólares, entre otros.

La iniciativa propone que los bienes, una vez expropiados, queden en manos de la cooperativa Farmacoop, que actualmente lleva las riendas del laboratorio.

Asimismo, establece que el proceso de expropiación se lleve a cabo siempre y cuando la cooperativa “dirija parte de su capacidad productiva a cuestiones estratégicas en salud pública en articulación con el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación” y “dé continuidad a las actividades sociales, educativas y de investigación que en estos inmuebles se desarrollan”.

Según argumentan las fojas presentadas en el Congreso, la cooperativa en cuestión no pudo transformarse en un proyecto exitoso, al tiempo que atraviesa por un proceso de quiebra.

“Lo logrado es insuficiente. A pesar de la dimensión del recupero y la importancia de los proyectos encarados, el futuro mediato de esta empresa es la liquidación por aplicación estricta del art. 190 de la Ley 24.522 (LCQ)”, se argumentó para avanzar en la iniciativa.

Mientras tanto, Farmacoop recibe ayuda estatal a través del plan Potenciar Trabajo, cuyos sueldos lógicamente son absorbidos en parte por el Estado. Según funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social, se destina a salarios unos 25 millones de pesos anuales.

Según el informe de Infobae, la cooperativa recibió en el año 2020 dos subsidios del Movimiento Evita por alrededor de 15,6 millones de pesos para la realización de obras y adquisición de maquinaria. Farmacoop también se encargó de administrar 50 millones entregados por Desarrollo Social para unas 16 cooperativas.

Los diputados firmantes adujeron que la importancia del proyecto se basa "en el carácter estratégico no está dado por la actividad farmacéutica en sí misma, sino por la posibilidad de alcanzar ciertos resultados farmacéuticos a partir de la articulación público - privada”.

El proyecto de expropiación se presentó a fin de año y fue girado a cuatro comisiones: Asuntos Constitucionales, Legislación General, Asuntos Cooperativos, Mutuales y de Organizaciones no Gubernamentales, y de Presupuesto y Hacienda. Entre los más de veinte firmantes aparecen Tomás Ledesma, María Rosa Martínez, Hugo Yasky, Julio Pereyra, Vanesa Siley, Daniel Gollán (ex ministro de Salud bonaerense), Juan Carlos Alderete, y el ex ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo, uno de los primeros en visitar y promocionar a la cooperativa Farmacoop.