Desgarrador: a poco de conocerse el veredicto, la carta del padre de Lucio Dupuy

Falta poco para que se conozca el veredicto, luego del juicio que concluyó el 22 de diciembre, por el crimen de Lucio Dupuy. Magdalena Espósito, su mamá, y Abigail Páez, la pareja de ella, son las acusadas en la instancia que duró un mes.

En este contexto, cuando este 2023 se cumplan dos años del asesinato, la familia del niño víctima fatal conmovió al país con unas palabras. Primero fue su padre, que escribió una carta en sus redes sociales para despedirlo, y luego sus abuelos paternos, quienes piden justicia para que no le vuelva a pasar a otro menor de edad.

El asesinato de Lucio Dupuy fue el 26 de noviembre de 2021. Su mamá y la pareja de ésta lo llevaron al Hospital Evita en Santa Rosa, La Pampa en grave estado. Según ellas, habían sido víctimas de un robo y los ladrones golpearon al niño.

No resistió y murió en el sanatorio, poco después. Puesto que el cuerpo presentaba múltiples marcas y hematomas, los médicos decidieron llamar a la policía y así fue como Espósito y Páez quedaron detenidas.

Tenía signos de abuso sexual, fracturas por golpes, mordeduras y quemaduras de cigarrillos, lesiones de larga data y un panorama que Juan Carlos Toulouse, el médico forense que lo recibió, describió como “algo nunca visto” en casi treinta años de profesión. La causa de la muerte fue por hemorragia interna, a causa de los golpes.

Cristian Dupuy, su padre, intentó minimizar un poco su dolor, volcándolo en palabras: “Te extraño. Lo he intentado y es inútil, llevo un tiempo tratando de soltarte pero es totalmente inútil intentar olvidar algo que está y siempre estuvo tan dentro de mí. Es imposible olvidar la sensación de cuando llegaste al mundo y te entregaron a mí envuelto en una mantita. Imposible olvidar lo desgarrador y doloroso que fue verte en un cajón, cuando la ley de la vida dice que un hijo debe enterrar a su padre y no así, como pasó”.

“Una tortura constante vive en mí, recordando esa hermosa risa y tu vocecita diciéndome ‘Papi’. Tu hermana sigue nombrándote, no te olvida y nunca lo va a hacer porque tu recuerdo vive en nosotros y, con el amor que te tenemos, jamás podremos olvidarte. Mi papito, deseo que la vida me pase rápido, disfrutando de todo lo que tengo para volverte a ver. Te extraño”, escribió Cristian Dupuy entre lágrimas.

El veredicto se conocerá el próximo 2 de febrero. Su padre estará presente. Su abuelo y la pareja desean que los dejen pasar. Reclaman justicia y afirman no creer en ninguna palabra de las acusadas, quienes pidieron hablar en su momento para pedir disculpas y para señalar al padre de Lucio como responsable.

“Queremos estar ahí para verles las caras a las asesinas cuando escuchen la sentencia”, contó Ramón Dupuy. “Todavía creo en la Justicia, a pesar de que le dio mi nieto a esas asesinas”, sumó.

Más tarde, recordó que la Justicia fue quien le otorgó la custodia de Lucio a Magdalena Espósito y Abigail Páez e hizo mención a la juez que dio lugar: “Se llama Ana Clara Pérez Ballester”.

Hablaron las acusadas

Abigail Páez fue la primera en tomar la palabra durante el juicio que se llevó adelante entre noviembre y diciembre pasado. Allí, pidió perdón a su familia por lo sucedido, comentó que extraña mucho a Lucio, que nunca tuvo intención de matarlo y consideró que él “desde el cielo”, ya la perdonó.

Luego, la madre de Lucio, Magdalena Espósito, hizo lo propio: “Cuando lo dejé en mi casa me saludó, estaba con vida. Hoy sigo sin poder creerlo. A muchos les parecerá mal que no esté llorando pero me mentalicé ser lo más fuerte posible para poder hablar. Yo a Lucio lo lloro en privado, me parece más humano que hacerlo delante de personas que no me conocen a mí ni lo conocieron a él y dijeron un montón de cosas sobre mi supuesto rechazo a la maternidad”.